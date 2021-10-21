Ці звички допоможуть вам стати здоровими і щасливими: так живуть довгожителі

Збільшити тривалість свого життя і при цьому залишатися здоровим і повним сил – не так вже й важко. Прості щоденні заняття можуть істотно поліпшити самопочуття і виразно впливають на тривалість життя.

Медики стверджують, що щоденні звички не менш важливі, ніж дієта. Що це за звички, розповіла британський фахівець Джулія Герріні, пише Ukrhealth.

Правильний режим сну

Недолік сну збільшує в рази ризик розвитку багатьох захворювань. Коли людина спить багато, це може говорити про схильність до депресії та про інші захворювання, які можуть знизити тривалість життя. В ідеалі - спати по 7-8 годин щоночі.

"Регульований Нічний він має значення для загального здоров'я і благополуччя і в кінцевому підсумку дає більше шансів прожити довше", - зазначає фахівець.

Медитація

Хронічний стрес шкідливий не тільки для психічного благополуччя – він негативно впливає на фізичне здоров'я і швидко скорочує роки життя. Медитації та дихальні вправи знижують в організмі рівень кортизолу (гормону стресу), покращують загальний психологічний стан і зміцнюють імунну систему. Якщо цю звичку зробити регулярною, то це якісно знизить стреси та тривожність у Вашому житті, а тривалість життя – збільшить.

Активність

Для того, щоб прожити довге і здорове життя дуже важливо постійно бути активними. Цього можна домогтися при виконанні помірних фізичних вправ протягом 15-30 хвилин щодня. Це може бути зарядка, пробіжка, прогулянка в парку, похід в спортзал або танці. Найголовніше - тренування повинні бути кожен день не менше п'яти разів на тиждень.

Контроль вживання алкоголю

Вживання алкогольних напоїв на постійній основі може сильно збільшити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, привести до проблем з артеріальним тиском, сприяти набору зайвої ваги та викликати масу інших проблем зі здоров'ям. Звичка контролювати кількість спиртного у вашому житті - одна з найважливіших для збільшення тривалості життя.

Чай і кава

Як зазначає фахівець, звичка вживати чай і каву в помірних кількостях також пов'язана з низьким ризиком розвитку багатьох захворювань. Найкориснішим для здоров'я Герріні назвала зелений чай. Ті, хто віддають йому перевагу, рідше стикаються з раком, діабетом і серцево-судинними захворюваннями. Вживання кави знижує ризик розвитку діабету 2 типу, серцевих захворювань, хвороб Альцгеймера і Паркінсона.

Відсутність образ

Звичка філософськи сприймати різні обставини на життєвому шляху, відсутність образ, злопам'ятства – все те в кінцевому підсумку може істотно продовжити життя людині. Хронічний гнів пов'язаний з багатьма захворюваннями, він викликає проблеми з серцем, погіршує стан легенів і провокує інсульти. Прощаючи інших і позбавляючись від образ, ми знижуємо свою тривожність і покращуємо свій кров'яний тиск.