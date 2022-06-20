Приводит к срывам: диетолог развенчала мифы о популярной летней диете

Миф №1. На фруктовой диете можно легко избавиться от лишних килограммов

Это правда только частично️. Как и на любой гипокалорийной диете, на фруктах можно похудеть. Но! Мы стремимся не к временному результату, а к долговременному.

Проблема в том, что фруктовая диета не является сбалансированной. В ней практически нет белков и жиров. Чем дольше мы придерживаемся фруктовой диеты, тем больше истощается наш организм. Истощение организма рано или поздно приведет к пищевому срыву.

Пищевой срыв почти со 100% вероятностью гарантирует вам возврат всех сброшенных килограммов. А иногда и больше - организм будет страховать себя от возможных эксцентричных выходок с вашей стороны в будущем

Вывод - избавиться от лишних килограммов на фруктах можно, но ненадолго.

Миф №2. Сидя летом на фруктовой диете, можно запастись витаминами на зиму

Запастись витаминами на зиму невозможно, отметила эксперт. Имейте это в виду, лучше замораживайте в сезон ягоды и потребляйте их зимой.

Миф №3. Придерживаться фруктовой диеты очень легко

Это лишь миф️! На самом деле, фруктовая диета очень голодная. Она не содержит белков и жиров. Именно эти компоненты пищи дают нам продуктивное насыщение. Голод после фруктов появляется очень быстро и в результате, чтобы чувствовать себя сытым, нужно практически постоянно жевать. Вспомните ощущение - просто яблоко как перекус. У многих оно провоцирует лишь больший голод.



Норма фруктов в день при сбалансированном питании 300-350 граммов.

Да, эта норма даже в сезон! У вас избыток фруктов на даче? Заморозьте на зиму! Или закрутите в собственном соку.