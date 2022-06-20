Призводить до зривів: дієтолог розвінчала міфи про популярну літню дієту

Міф № 1. На фруктовій дієті можна легко позбутися зайвих кілограмів

Це правда тільки частково. Як і на будь-який гіпокалорійній дієті, на фруктах можна схуднути. Але! Ми прагнемо не до тимчасового результату, а до довготривалого.

Проблема в тому, що фруктова дієта не є збалансованою. У ній практично немає білків і жирів. Чим довше ми дотримуємося фруктової дієти, тим більше виснажується наш організм. Виснаження організму рано чи пізно призведе до харчового зриву.

Харчовий зрив майже зі 100% ймовірністю гарантує вам повернення всіх скинутих кілограмів. А іноді і більше - організм буде страхувати себе від можливих ексцентричних витівок з вашого боку в майбутньому

Висновок - позбутися від зайвих кілограмів на фруктах можна, але ненадовго.

Міф № 2. Сидячи влітку на фруктовій дієті, можна запастися вітамінами на зиму

Запастися вітамінами на зиму неможливо, зазначила експерт. Майте це на увазі, краще заморожуйте в сезон ягоди і споживайте їх взимку.

Міф № 3. Дотримуватися фруктової дієти дуже легко

Це лише міф! Насправді, фруктова дієта дуже голодна. Вона не містить білків і жирів. Саме ці компоненти їжі дають нам продуктивне насичення. Голод після фруктів з'являється дуже швидко і в результаті, щоб відчувати себе ситим, потрібно практично постійно жувати. Згадайте відчуття - просто яблуко як перекус. У багатьох воно провокує лише більший голод.



Норма фруктів в день при збалансованому харчуванні 300-350 грамів.

Так, ця норма навіть в сезон! У вас надлишок фруктів на дачі? Заморозьте на зиму! Або закрутіть у власному соку.