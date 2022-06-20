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Призводить до зривів: дієтолог розвінчала міфи про популярну літню дієту

Чи корисна фруктова дієта (freepik)
Автор: Марина Настевич

Зараз літо, на вулиці стоїть спека, і багато жінок вирішують, що будуть худнути на фруктах. І ще одна часта сезонна мотивація - запастися вітамінами на зиму. Але чи працює це? І, якщо працює, то як? Чи стійкий результат і що відбувається з організмом?

Дієтолог і експерт з правильного харчування Лора Філіппова розвінчала в своєму Instagram популярні міфи про фруктову дієту.

Міф № 1. На фруктовій дієті можна легко позбутися зайвих кілограмів

Це правда тільки частково. Як і на будь-який гіпокалорійній дієті, на фруктах можна схуднути. Але! Ми прагнемо не до тимчасового результату, а до довготривалого.

Проблема в тому, що фруктова дієта не є збалансованою. У ній практично немає білків і жирів. Чим довше ми дотримуємося фруктової дієти, тим більше виснажується наш організм. Виснаження організму рано чи пізно призведе до харчового зриву.

Харчовий зрив майже зі 100% ймовірністю гарантує вам повернення всіх скинутих кілограмів. А іноді і більше - організм буде страхувати себе від можливих ексцентричних витівок з вашого боку в майбутньому

Висновок - позбутися від зайвих кілограмів на фруктах можна, але ненадовго.

Міф № 2. Сидячи влітку на фруктовій дієті, можна запастися вітамінами на зиму

Запастися вітамінами на зиму неможливо, зазначила експерт. Майте це на увазі, краще заморожуйте в сезон ягоди і споживайте їх взимку.

Міф № 3. Дотримуватися фруктової дієти дуже легко

Це лише міф! Насправді, фруктова дієта дуже голодна. Вона не містить білків і жирів. Саме ці компоненти їжі дають нам продуктивне насичення. Голод після фруктів з'являється дуже швидко і в результаті, щоб відчувати себе ситим, потрібно практично постійно жувати. Згадайте відчуття - просто яблуко як перекус. У багатьох воно провокує лише більший голод.

Норма фруктів в день при збалансованому харчуванні 300-350 грамів.
Так, ця норма навіть в сезон! У вас надлишок фруктів на дачі? Заморозьте на зиму! Або закрутіть у власному соку.

Раніше експерти назвали ягоду, яка ефективно спалює небезпечний жир на животі.

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