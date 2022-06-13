Эксперты назвали ягоду, которая эффективно сжигает опасный жир на животе

Висцеральный жир имеет большое значение для общего положительного состояния здоровья организма. В нужном количестве он защищает внутренние органы и действует как резервный источник энергии. Однако лишний жир - очень опасен

Как уменьшить жир на животе

В частности, если уровень висцерального жира повышается слишком высоко, то есть риск сердечно-сосудистых заболеваний. Одним из лучших способов контроля уровня висцерального жира является диета.

Эксперты говорят, что малина эффективно сжигает висцеральный жир.

Малина может сжигать лишний висцеральный жир втрое быстрее, чем перец чили. Причина этого связана с наличием соединения, известного как кетон малины.

Малина может стать полезным диетическим продуктом для тех, кто хочет избавиться от висцерального жира и улучшить свое здоровье.

Также помимо диетических изменений, самый эффективный способ избавиться от висцерального жира - это вести активный образ жизни. Специалисты рекомендуют заниматься физическими упражнениями не менее 150 минут в неделю. Поэтому, чем больше упражнений человек проводит, тем быстрее сжигается жир.

Добавим, что висцеральный жир является самым опасным типом. Он вызывает внутреннее воспаление, высокое кровяное давление, проблемы с дыханием и даже преждевременную смерть. У женщин избыток жира на животе также связан с заболеваниями желчного пузыря и раком молочной железы.

Вещества, выделяемые из висцерального жира, могут поступать в печень. Они влияют на выработку в организме липидов крови (жировых веществ), увеличивая уровень "плохого" холестерина и уменьшая "хорошего".

Висцеральный жир также выталкивает химические вещества иммунной системы (цитокины), которые могут нарушить метаболизм, артериальное давление и способность нормально реагировать на инсулин.