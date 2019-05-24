Раннее старение и повреждение ДНК: Супрун разрушила миф о кислородных коктейлях

Уляна Супрун рассказала о том, что кислородные коктейли, которые продают чуть ли не во всех детских поликлиниках, а также навязывают родителям в школе, абсолютно бесполезны. На своей Facebook-странице глава Минздрава рассказала, что торговля подобной панацеей от всех болезней - это торговля воздухом.

Супрун, которая ранее сообщила о важности витамина В1, рассказала, что идея, что кислород может всасываться через желудок и кишечник, возникла еще в СССР в 1960-х годах. Современные исследования не доказали ни способности "дышать кишечником", ни возможности обогатить свои внутренние органы кислородом из пенистого сока.

Также и. о. министра здравоохранения утверждает, что слишком много кислорода человеку не идет на пользу, а наоборот - вредит.

Супрун разрушила миф о кислородных коктейлях (фото: instagram.com)

"Мы эволюционировали, чтобы научиться дышать воздухом, в котором кислорода около 20%. Дыхание на молекулярном уровне - это обезвреживание кислорода и превращение его в воду. Кислород ничего не "сжигает", как в печке, потому что все процессы окисления осуществляются с участием ферментов и молекул, - пишет Супрун.

Кислород также не принимает никакого участия в разрушении подкожного жира, - утверждает глава Минздрава.

А увеличение кислорода в человеческом организме приводит к преждевременному старению и повреждению клеточных мембран и ДНК.

Супрун утверждает, что дополнительный кислород необходим только пациентам с острой остановкой дыхания.



"Даже преждевременно рожденным детям избыток кислорода будет вредить и даже вызывать нарушение зрения", - пишет Супрун.

Супрун разрушила миф о кислородных коктейлях (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Люди не могут дышать желудком или кишечником, они дышат легкими. А продавцы коктейлей уверяют нас, что в городах мало кислорода, поэтому его нужно пить. И даже, если представить, что кислород в коктейлях нас спасет, то в одном литре коктейля его всего 100-150 миллиграммов, а за сутки мы вдыхаем 550 литров чистого кислорода, или 4 литра в минуту.

"Вместо двух литров кислородного коктейля вы можете просто сделать три глубоких вдоха", - пишет Супрун.

Напомним, ранее мы писали о том, что Супрун развеяла мифы о таблетках и уколах.

А также сообщали о том, что Супрун разрушила мифы о артериальное давление.

К слову, Ульяна Супрун обратилась к украинцам с призывом подписать петицию о признании Германией Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа.