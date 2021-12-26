После прививки нельзя беременеть? Комаровский сделал важное заявление

По словам педиатра, подобные вопросы вызывают у него шок. Ведь зрительница задалась ими, услышав рекомендации своего врача, после того как привилась препаратом Moderna.

"Меня ваши вопросы ужасно расстроили... Прежде всего, потому что информацию вы получили не от соседки по лавочке, не от коллеги в учительской... Вы получили информация от врача, то есть человека с дипломом о высшем медицинском образовании..." - заявил Комаровский.

Медик утверждает, что мнение его "коллеги" прямо противоположно мнению современной медицинской науки.

На сегодня в мире введено более 4 млрд доз вакцин от коронавируса. И никакой информации о влиянии на репродуктивную функцию нет, как нет и данных, что это может повреждать плод.

"Тем не менее ваш врач позволяет себе на ровном месте запугивать женщину и давать информацию, абсолютно противоположную истине и здравому смыслу", - добавил доктор.

Он посоветовал, во-первых, поменять акушера-гинеколога, во-вторых, напомнил, что вакцинация беременных не влияет никоим образом на плод и не нарушает репродуктивную функцию.