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Після щеплення не можна вагітніти? Комаровський зробив важливу заяву

Автор: Світлана Мащенко

Доктор Комаровський відповів на хвилююче багатьох питання щодо вакцинації: чи можна вагітніти після того, як зробили щеплення. Заслужений лікар України остаточно розставив крапки над "і", заявивши, чи варто цього побоюватися.

Про це лікар розповів на своєму каналі в YouTube.

За словами педіатра, подібні питання викликають у нього шок. Адже глядачка задалася ними, почувши рекомендації свого лікаря, після того як прищепилася препаратом Moderna.

"Мене ваші питання жахливо засмутили... Перш за все, тому що інформацію ви отримали не від сусідки по лавочці, не від колеги в учительській... Ви отримали інформацію від лікаря, тобто людини з дипломом про вищу медичну освіту..." - заявив Комаровський.

Медик стверджує, що думка його "колеги" прямо протилежна думці сучасної медичної науки.

На сьогодні у світі введено понад 4 млрд доз вакцин від коронавірусу. І ніякої інформації про вплив на репродуктивну функцію немає, як немає і даних, що це може пошкоджувати плід.

"Проте ваш лікар дозволяє собі на рівному місці залякувати жінку і давати інформацію, абсолютно протилежну істині і здоровому глузду", - додав доктор.

Він порадив, по-перше, поміняти акушера-гінеколога, по-друге, нагадав, що вакцинація вагітних не впливає жодним чином на плід і не порушує репродуктивну функцію.

Раньше Комаровський розповів про популярний напій, який ми даємо дітям і любимо вживати самі, назвавши це "сумною традицією".

Також педіатр назвав єдиний вітамін, який потрібно приймати додатково.

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Доктор КомаровскийЄвген Комаровський