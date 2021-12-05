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Комаровский назвал единственный витамин, который нужно принимать дополнительно

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Воскресенье 05 декабря 2021 09:36
Комаровский назвал единственный витамин, который нужно принимать дополнительно Фото: Евгений Комаровский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Доктор Комаровский говорит, что витаминам в таблетках следует предпочесть разнообразное питание. При этом исключение нужно сделать лишь для одного препарата.

Подробностями о витаминных добавках заслуженный врач поделился на телеканале "Украина".

Педиатр, ссылаясь на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), говорит, что единственным витамином, который нужно пить дополнительно - это витамин D.

"Исключение ВОЗ делает только для витамина D. Она считает, что витамин D вредно получать от солнца, потому что солнце плохо действует на кожу... Поэтому лучше все-таки витамин D принимать в виде капель и таблеток" - уточнил Комаровский.

А чтобы организм не нуждался в других витаминах, питание должно быть полноценным, разнообразным.

"Человек должен есть что-то молочное, что-то мясное, какую-то рыбу, какой-то овощ, какой-то фрукт, какой-то злак. Если вы едите яблоко, картофель, хлеб, курицу и кефир, то это совершенно разнообразное питание", - утверждает педиатр.

То есть не нужно есть "150 овощей и фруктов в день", а важно составлять рацион из разнообразных пищевых групп.

Но есть исключение

Дополнительно принимать витамины нужно тем, кто придерживается диеты, либо не употребляет какие-то продукты.

Комаровский подчеркнул, что витамины - лечебно-профилактические препараты и принимать их нужно, если к этому действительно есть показания.

Ранее доктор Комаровский также рассказал, какие продукты нельзя греть в микроволновке.

Также педиатр раскритиковал украинских врачей за ложные диагнозы, которые по-прежнему продолжают ставить.

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Евгений Комаровский
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