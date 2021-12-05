Комаровский назвал единственный витамин, который нужно принимать дополнительно

Доктор Комаровский говорит, что витаминам в таблетках следует предпочесть разнообразное питание. При этом исключение нужно сделать лишь для одного препарата.

Педиатр, ссылаясь на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), говорит, что единственным витамином, который нужно пить дополнительно - это витамин D.

"Исключение ВОЗ делает только для витамина D. Она считает, что витамин D вредно получать от солнца, потому что солнце плохо действует на кожу... Поэтому лучше все-таки витамин D принимать в виде капель и таблеток" - уточнил Комаровский.

А чтобы организм не нуждался в других витаминах, питание должно быть полноценным, разнообразным.

"Человек должен есть что-то молочное, что-то мясное, какую-то рыбу, какой-то овощ, какой-то фрукт, какой-то злак. Если вы едите яблоко, картофель, хлеб, курицу и кефир, то это совершенно разнообразное питание", - утверждает педиатр.

То есть не нужно есть "150 овощей и фруктов в день", а важно составлять рацион из разнообразных пищевых групп.

Но есть исключение

Дополнительно принимать витамины нужно тем, кто придерживается диеты, либо не употребляет какие-то продукты.

Комаровский подчеркнул, что витамины - лечебно-профилактические препараты и принимать их нужно, если к этому действительно есть показания.