ru ua
Сб, 25 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Пить это - печальная традиция": Комаровский разнес очень популярный напиток

Новина українською →
Суббота 25 декабря 2021 12:45
"Пить это - печальная традиция": Комаровский разнес очень популярный напиток Скриншот видео: Евгений Комаровский
Автор: Светлана Мащенко

Доктор Комаровский раскритиковал употребление одного из самых популярных напитков, особенно среди детей, назвав правильную альтернативу такому продукту.

Об этом педиатр рассказал на своей странице в YouTube.

К педиатру обратились зрители с вопросом, с какого возраста детям можно давать фруктовые соки.

"Я вас жутко удивлю, но детям не надо давать фруктовые соки. Как это не удивительно", - заявил доктор Комаровский.

Почему фруктовый сок - это плохо

По сути с фруктовым соком ребенок получает очень сладкую водичку, где конечно же есть витамин С. При этом организм не получает огромное количество полезных веществ, которые есть именно в мякоти фруктов.

"Ребенку свежие фрукты или фруктовое пюре намного лучше фруктовых соков... Фактически любой фруктовый сок - это концентрированные углеводы, сахара, с которыми потом надо что-то делать", - добавил педиатр.

Чем заменить сок?

К примеру, гораздо полезнее съесть пять яблок, чем выпить сок, выжатый из этих пяти яблок.

"Это вообще такая печальная традиция - давать детям соки. Сейчас все чаще и чаще в рекомендациях диетологов всего мира отсутствуют советы давать детям соки", - уверен педиатр.

Конечно, это удобно, вкусно, дети это любят. Но с точки зрения здоровья кишечника, педиатр настоятельно рекомендует всегда, когда только возможно, заменять соки цельными фруктами.

"Если речь идет о маленьких детях, которые просто не могут еще есть яблоко, обсуждать такую тему, как фруктовое пюре", - говорит Комаровский.

Сок можно давать разве что при болезни

Фруктовый сок можно давать при инфекциях, когда ОРЗ, высокая температура, и ребенок отказывается от питья.

В таких случаях можно дать разведенный с водой яблочный сок, чтобы избежать потери жидкости.

Ранее доктор Комаровский также назвал лучшее средство защиты кожи в мороз.

Также медик предупредил, что часто и много употреблять молочные продукты - не самая лучшая идея.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евгений Комаровский
LITE
Католическое Рождество 2021: что сегодня нельзя делать и главные традиции
Католическое Рождество 2021: что сегодня нельзя делать и главные традиции