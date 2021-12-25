"Пить это - печальная традиция": Комаровский разнес очень популярный напиток

Доктор Комаровский раскритиковал употребление одного из самых популярных напитков, особенно среди детей, назвав правильную альтернативу такому продукту.

Об этом педиатр рассказал на своей странице в YouTube .

К педиатру обратились зрители с вопросом, с какого возраста детям можно давать фруктовые соки.

"Я вас жутко удивлю, но детям не надо давать фруктовые соки. Как это не удивительно", - заявил доктор Комаровский.

Почему фруктовый сок - это плохо

По сути с фруктовым соком ребенок получает очень сладкую водичку, где конечно же есть витамин С. При этом организм не получает огромное количество полезных веществ, которые есть именно в мякоти фруктов.

"Ребенку свежие фрукты или фруктовое пюре намного лучше фруктовых соков... Фактически любой фруктовый сок - это концентрированные углеводы, сахара, с которыми потом надо что-то делать", - добавил педиатр.

Чем заменить сок?

К примеру, гораздо полезнее съесть пять яблок, чем выпить сок, выжатый из этих пяти яблок.

"Это вообще такая печальная традиция - давать детям соки. Сейчас все чаще и чаще в рекомендациях диетологов всего мира отсутствуют советы давать детям соки", - уверен педиатр.

Конечно, это удобно, вкусно, дети это любят. Но с точки зрения здоровья кишечника, педиатр настоятельно рекомендует всегда, когда только возможно, заменять соки цельными фруктами.

"Если речь идет о маленьких детях, которые просто не могут еще есть яблоко, обсуждать такую тему, как фруктовое пюре", - говорит Комаровский.

Сок можно давать разве что при болезни

Фруктовый сок можно давать при инфекциях, когда ОРЗ, высокая температура, и ребенок отказывается от питья.

В таких случаях можно дать разведенный с водой яблочный сок, чтобы избежать потери жидкости.