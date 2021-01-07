Прививки от COVID-19 могут вызвать осложнения после косметических процедур

Вакцинация от COVID-19 после косметических процедур может привести к побочным эффектам. Люди, которые делали косметические инъекции для разглаживания морщин, омоложения лица или для увеличения пухлости губ, рискуют получить осложнение в виде отека.

По данным статистики Американского общества пластических хирургов, ежегодно около трех миллионов людей делают косметические инъекции филлеров и это число увеличивается. Однако такие инъекции могут дать осложнение после вакцинации, сообщает издание ABCnews.

Врачи отмечают, что после инъекций филлеров могут возникнуть небольшие отеки у тех, кто вакцинировался против COVID-19. Однако они успокаивают, что побочные эффекты будут непродолжительными и не принесут серьезных проблем. Эти осложнения могут исчезнуть самостоятельно или после короткого курса антигистаминных препаратов или стероидов.

Как отмечают медики, иммунная система человека находится в гиперактивном состоянии после вакцинации и все, что она замечает инородное в организме, в том числе и наполнитель, она отмечает реакцией. Когда вакцина приживается, тогда и отеки спадают.

На данный момент врачи зарегистрировали уже несколько случаев побочных эффектов у тех, кто вакцинировался против COVID-19.

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