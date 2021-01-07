Действительно ли эпидемия COVID-19 в Украине пошла на спад: инфекционист дал ответ

Инфекционист рассказал о ситуации с эпидемией коронавируса в Украине (коллаж: РБК-Украина)

В последние дни официальные показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией стремительно снизились. В сети повелись комментарии, что это связано с уменьшением количества тестирований, поэтому такое "улучшение" ситуации - всего лишь попытка замылить всем глаза.

Врач-инфекционист из Киевской городской клинической больнице №4 Евгений Игоревич на своей странице в Facebook прокомментировал данную ситуацию.

По его словам, дело даже не в том, правдивы комментарии людей или нет, а в том, что огромное количество людей болеет дома. При этом они не обращаются в лаборатории.

"Поэтому цифры однозначно занижены и не объективны. Все уже достаточно осведомлены и знают, что лечение COVID-19 на первых порах мало чем отличается от лечения обычного ОРВИ и меньше паникуют", - заявил эксперт.

Он также подчеркнул, что за специализированной медицинской помощью украинцы обращаются только в сложных случаях. Кроме того, показателем улучшения или ухудшения ситуации целесообразно считать количество госпитализаций. Поскольку в стационаре врачи работают исключительно с тяжелыми и крайне тяжелыми больными.

По словам врача-инфекциониста, последние три-четыре недели наблюдается ощутимое снижение количества госпитализаций. По сравнению с осенними месяцами - ситуация в инфекционном стационаре несколько изменилась. Также стало значительно меньше обращений по скорой помощи.

"И хотя столичная больница заполнена тяжелыми больными и поступления продолжаются, наплыв не сравнить с прошлыми месяцами. Тяжелые больные лечатся дольше, выписка не так интенсивна. Однако мест сейчас в госпитале хватает. Ситуация с кроватями в больнице, даже кислородными, пока стабильна", - отметил эксперт.

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