Щеплення від COVID-19 можуть викликати ускладнення після косметичних процедур

Вакцинація від COVID-19 після косметичних процедур може призвести до побічних ефектів. Люди, які робили косметичні ін'єкції для розгладження зморшок, омолодження особи або для збільшення пухлости губ, ризикують отримати ускладнення у вигляді набряку.

За даними статистики Американського товариства пластичних хірургів, щорічно близько трьох мільйонів людей роблять косметичні ін'єкції філерів і це число збільшується. Однак такі ін'єкції можуть дати ускладнення після вакцинації, повідомляє видання ABCnews.

Лікарі відзначають, що після ін'єкцій філерів можуть виникнути невеликі набряки у тих, хто вакцинувалася проти COVID-19. Однак вони заспокоюють, що побічні ефекти будуть нетривалими та не принесуть серйозних проблем. Ці ускладнення можуть зникнути самостійно або після короткого курсу антигістамінних препаратів або стероїдів.

Як зазначають медики, імунна система людини перебуває у гіперактивному стані після вакцинації й все, що вона зауважує чужорідного в організмі, в тому числі й наповнювач, вона зазначає реакцією. Коли вакцина приживається, тоді й набряки спадають.

На цей момент лікарі зареєстрували вже декілька випадків побічних ефектів у тих, хто вакцинувався проти COVID-19.

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