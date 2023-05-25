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Привітайте близьких з Вознесінням: гарні картинки, листівки й СМС до великого свята

Як привітати з Вознесінням (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

25 травня 2023 року відзначається Вознесіння Господнє за православним календарем. Це важлива подія і велике свято, на яке варто робити добро, допомагати ближнім і бажати щастя й добробуту.

Привітайте рідних і близьких з Вознесінням гарними листівками, віршами, короткими СМС і просто щирими словами.

Як це зробити - в матеріалі Styler далі.

Привітання в листівках, віршах і СМС

Сьогодні - Вознесіння,
Хай щастя до вас прийде!
Тривога і сумнів
Нехай назавжди піде.
Нехай Господь наш істинний
Допоможе вам у всьому,
Живіть тільки думками
Ви чистими про нього!

Вознесіння Господнє на порозі –
День світлої надії та чудес.
Нехай зникнуть Ваші скорботи та тривоги,
А молитви долинуть до небес!

Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У свято Вознесіння
Здоров’я бажаю!

Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!

З Вознесінням Господнім
Я вас вітаю!
Щастя і великої любові
У житті вам бажаю!

Вознесіння світлом своїм
Нехай зігріє тебе і зміцнить.
Будь ти мирі з Богом нашим,
І він тебе захистить!

А ще я хочу побажати
Тобі мудрості й доброти,
Світом душу свою наповнювати,
Жити без прикростей і суєти!

Нехай великий Бог
Пошле вам радість в хату,
Міцне здоров'я й літ юрбу густу,
І доленьку усміхнену багату,
І пісню українську золоту.
Нехай до вас в оселю щастя прилетить
Внесе на крилах свіжість світанкову,
І оптимізму сонячне тепло!

Гарні картинки і щирі слова до Вознесіння

Вітаємо вас зі світлим святом, бажаємо вам миру та гармонії у душі, здоров'я вам та вашим близьким, міцності духу та Божого благословення на всі добрі справи.

Вітаю з Божественним святом Вознесінням Господнім. Нехай ваша душа завжди буде наповнена лише гармонією, духовністю та спокоєм. Бажаю, щоб у вашому домі була радість, віра, спокій та любов.

Від щирого серця вітаю зі світлим днем Вознесіння Господнього! Нехай ваш дім зігріє сонцем і промені наповнять добром, радістю, щастям! Бажаю порозуміння, дружної родини та міцного кохання!

Мир дому, щоб віра і любов гріли та оберігали серця, близьких та палко коханих людей. Нехай у небі завжди світить зірка, яка висвітлює дорогу і спрямовує на правдивий шлях. Усіх благ та процвітання! З Вознесінням Господнім!

Фото: Styler, freepik, pixabay

Нагадаймо, що у християнстві Вознесіння Господнє символізує вознесіння Ісуса Христа на небо, яке відбулося через 40 днів після Воскресіння. Відзначається як велике свято, яке завжди припадає у четвер сорокового дня по Воскресінні.

Відеопривітання з великим святом

Раніше ми писали, що категорично не можна робити на Вознесіння.

Крім того читайте, яку молитву слід прочитати на Вознесіння 2023.

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