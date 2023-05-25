Привітайте близьких з Вознесінням: гарні картинки, листівки й СМС до великого свята

Привітання в листівках, віршах і СМС

Сьогодні - Вознесіння,

Хай щастя до вас прийде!

Тривога і сумнів

Нехай назавжди піде.

Нехай Господь наш істинний

Допоможе вам у всьому,

Живіть тільки думками

Ви чистими про нього!

Вознесіння Господнє на порозі –

День світлої надії та чудес.

Нехай зникнуть Ваші скорботи та тривоги,

А молитви долинуть до небес!

Зі святом сьогодні

Я вас всіх вітаю!

У свято Вознесіння

Здоров’я бажаю!

Бажаю вам щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожному слові!

З Вознесінням Господнім

Я вас вітаю!

Щастя і великої любові

У житті вам бажаю!

Вознесіння світлом своїм

Нехай зігріє тебе і зміцнить.

Будь ти мирі з Богом нашим,

І він тебе захистить!

А ще я хочу побажати

Тобі мудрості й доброти,

Світом душу свою наповнювати,

Жити без прикростей і суєти!

Нехай великий Бог

Пошле вам радість в хату,

Міцне здоров'я й літ юрбу густу,

І доленьку усміхнену багату,

І пісню українську золоту.

Нехай до вас в оселю щастя прилетить

Внесе на крилах свіжість світанкову,

І оптимізму сонячне тепло!

Гарні картинки і щирі слова до Вознесіння

Вітаємо вас зі світлим святом, бажаємо вам миру та гармонії у душі, здоров'я вам та вашим близьким, міцності духу та Божого благословення на всі добрі справи.

Вітаю з Божественним святом Вознесінням Господнім. Нехай ваша душа завжди буде наповнена лише гармонією, духовністю та спокоєм. Бажаю, щоб у вашому домі була радість, віра, спокій та любов.

Від щирого серця вітаю зі світлим днем Вознесіння Господнього! Нехай ваш дім зігріє сонцем і промені наповнять добром, радістю, щастям! Бажаю порозуміння, дружної родини та міцного кохання!

Мир дому, щоб віра і любов гріли та оберігали серця, близьких та палко коханих людей. Нехай у небі завжди світить зірка, яка висвітлює дорогу і спрямовує на правдивий шлях. Усіх благ та процвітання! З Вознесінням Господнім!

Фото: Styler, freepik, pixabay

Нагадаймо, що у християнстві Вознесіння Господнє символізує вознесіння Ісуса Христа на небо, яке відбулося через 40 днів після Воскресіння. Відзначається як велике свято, яке завжди припадає у четвер сорокового дня по Воскресінні.

Відеопривітання з великим святом