Зустрічаємо Вознесіння 2023: сильні молитви на привернення щастя і добробуту

Велике дванадесяте свято - Вознесіння Господнє - українці за православним календарем відзначатимуть на сороковий день після Великодня. Цьогоріч дата Вознесіння - 25 травня, і щиро висловлені молитви в цей день мають особливу силу.

Як правильно прочитати молитву

Бажано на свято сходити в церкву, де напередодні починається урочистий спів, а ввечері відбувається всеношна. Зазвичай віряни йдуть до храмів, проводять цей день у молитвах, сповідуються і причащаються. Якщо ж такої можливості нема, молитву прочитати можна вдома.

Молитви на свято краще читати при запаленій свічці перед образами. Найважливіше, щоб слова і думки, звернені в молитвах, йшли від відкритого серця. Також рекомендують молитися в це свято в тиші вранці, перед трапезою.

Сильна молитва на Вознесіння Господнє

Господи Ісусе Христе, Боже наш, що зійшов з Небесних висот порятунку нашого заради нас духовною радістю у святої й пресвітлі дні Воскресіння Твого, і паки по скоєнні земного служіння Твого від нас на небо зі славою праворуч Бога й Отця! У цей ясний і все світлий день Божественного на небеса сходження Твого земля святкує і радіє, радіє і небо Вознесінням днесь Творця тварі, люди вихваляють невпинно, бачачи зведені й занепале єство своє на Твоє, Спасе, вземлемо і на небеса вознесене, Ангели ж веселяться, кажучи: Хто це такий, що прийшов у славі, сильний у бою, Сей воістину Цар Слави ?! Сподоби і нам немічним, земна ще мудрує і плотоугоддя творити безперестанні, схід Твій на небо страшний помишляю ще і празнуючи, плотська і життєва відкласти піклування та з Апостолами Твоїми на небо нині взірці всім серцем своїм і всіма помиленими своїми, згадуючи, бо там на небі горі проживання наше є, тут же на землі ми мандрівники й прибульці, що відійшли з дому отча в країну далеко гріха. Тим-то старанно просимо Тебе, преславним Вознесінням Твоїм, Господи, оживи нашу совість, її ж потрібно нічтоже є у світі, виведи нас з полону цього гріховної плоті й світу і сотвори нас нагірна мудрствовати, а не земна, яко та не до того собі угождати будемо і жити, але Тобі Господу і Богу Нашому служити будемо і попрацюємо, доки отрешівшеся від плоті й пройшовши безборонно воздушния митарства, досягнемо небесних господ Твоїх, іде ж, що став праворуч величі Твого, з Архангелами й Ангели й всіма святими прославляти будемо Всесвіте ім’я Твоє з безначальним твоїм Отцем і Пресвятим і Єдиносутність і животворним твоїм Духом, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Короткі молитви на благо, добро і щастя в день Вознесіння

Боже, Твій Син сьогодні на очах апостолів вознісся на небо. Зроби, щоб ми, згідно з обітницею, удостоїлися Його присутності з нами на землі і до вічного життя з Ним у небі. Котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Боже, на віки віків. Амінь.

Господи, звершивши таїнство провидіння, Ти взяв Твоїх учеників на гору Елеонську й вознісся, пройшовши твердь небесну, заради мене принизившись до мене, і зійшов туди, звідкіля не відлучався; Всесвятого Твого Духа пошли, Який просвічує душі наші.