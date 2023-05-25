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Поздравьте близких с Вознесением: красивые картинки, открытки и СМС к большому празднику

Как поздравить с Вознесением (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

25 мая 2023 года отмечается Вознесение Господне по православному календарю. Это важное событие и большой праздник, на который следует делать добро, помогать ближним и желать счастья и благополучия.

Поздравьте родных и близких с Вознесением красивыми открытками, стихами, короткими СМС и просто искренними словами.

Как это сделать - в материале Styler дальше.

Поздравления в открытках, стихах и СМС

С Вознесением Господним
Я вас поздравляю!
Мира в сердце и добра
В светлый день желаю.

Пусть Господь дает вам силы,
Укрепляет пусть ваш дух.
Огонек любви и веры
Чтобы в душах не потух.

С Вознесением Господним
Поздравления прими,
Пусть исполнятся сегодня
Все мечтания твои.

И от божьей благодати
Станет мир вокруг теплей,
Будут только свет и счастье
В жизни царствовать твоей!

С Днем Господня Вознесенья
Поздравляю я тебя,
Счастья, радости, везенья,
От души желаю я.

С Вознесением Господним
Я вас поздравляю!
Счастья и большой любви
В жизни вам желаю!

Поздравляю с Господним Вознесением,
С днем вечной жизни торжества!
Желаю искренности и смирения,
Святой молитвы волшебства.

Пусть Ангел мир тебе подарит,
В душе огонь добра горит.
Желаю жить всегда на славу,
И пусть Господь тебя хранит!

С Вознесением Господним
Вас сегодня поздравляю,
Мира, радости в семье
От души вам пожелаю.

Чтоб мечты сбывались ваши,
Вера жизнь чтоб озаряла,
Чтоб любовь от вьюг житейских
Вас всегда оберегала.

Будет пусть надежда светлой,
Счастья вам и процветания,
Пусть Господь вам помогает
И спасет вас от страдания.

Красивые картинки и искренние слова к Вознесению

Поздравляем вас со светлым праздником, желаем вам мира и гармонии в душе, здоровья вам и вашим близким, крепости духа и благословения Божия на все добрые дела.

Поздравляю с Божественным праздником Вознесением Господним. Пусть ваша душа всегда будет наполнена только гармонией, духовностью и спокойствием. Желаю, чтобы в вашем доме была радость, вера, покой и любовь.

От всей души поздравляю со светлым днем Вознесения Господня! Пусть ваш дом согреет солнцем и лучи наполнят добром, радостью, счастьем! Желаю понимания, дружной семьи и крепкой любви!

Мир дому, чтобы вера и любовь грели и оберегали сердца, близких и горячо любимых людей. Пусть в небе всегда светит звезда, освещающая дорогу и направляющая на истинный путь. Всех благ и процветания! С Вознесением Господним!

Фото: Styler, freepik, pixabay

Напомним, что в христианстве Вознесение Господне символизирует вознесение Иисуса Христа на небо, которое произошло через 40 дней после Воскресения. Отмечается как большой праздник, всегда приходящийся в четверг сорокового дня после Пасхи.

Видеопоздравление с большим праздником

Раньше мы писали, что категорически нельзя делать на Вознесение.

Кроме того, читайте, какую молитву следует прочитать на Вознесение 2023.

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