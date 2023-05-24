Вознесіння Господнє 2023: найсуворіша заборона свята, яка може накликати біду

Вознесіння Господнє - перехідне дванадесяте свято, яке відзначається на 40-й день після Великодня. 2023 року святкують його за православним календарем 25 травня, згадуючи таку біблійну подію, як вознесіння Ісуса Христа на небеса. Зважаючи на важливість свята, воно має ряд важливих традицій і заборон.

Про останні дізнайтеся нижче з нашого матеріалу Styler.

Що не можна робити в цей день

Однією з найважливіших заборон вважається робота з гострими інструментами. Мається на увазі, що на Вознесіння не можна нічого різати, копати, стригти й обрізати. Особливо це стосується вкорочування волосся.

Крім того заборонено робити такі речі:

25 травня не варти забивати птахів та худобу. Вважається, що через це може захворіти рідна людина.

Так само не варто займатися рукоділлям - шити, в'язати, вишивати, ткати і таке інше.

Ні в якому разі в цей світлий день не можна перебувати в поганому настрої, лаятися, лихословити, злитися та ображатися на когось.

Не можна займатися важкою працею - ремонтувати, будувати, робити генеральне прибирання тощо.

Не можна просити у церкві Бога про гроші та матеріальне збагачення.

Крім того в цей день православна церква забороняє одружуватися, вінчатися, відмовляти нужденним у допомозі, їздити на цвинтарі, згадувати померлих.

Не варто на Вознесіння плювати на землю. У народі вірили, що так можна потрапити в Христа, який під виглядом жебраків приходить в дім.

Що треба зробити на Вознесіння

Напередодні свята у храмах починається урочистий спів, а ввечері відбувається всеношна. Віряни йдуть до церкви, проводять цей день у молитвах, сповідуються і причащаються.

Свято завжди випадає на четвер і цього дня немає жодного посту, тому дозволено їсти будь-які страви.

Цікаво, що у дохристиянські часи в цей час люди відзначали перехід з весни в літо. Вважалося, що саме в цей період настає справжня спека. Тоді під час святкування водили хороводи, співали, влаштовували гучні застілля.

Також існує традиція на Вознесіння пекти особливе печиво. Таке частування мало назву "драбинки" (воно символізує сходження Божого Сина на небеса). Робили його у вигляді перекладин із тіста, освячували у церкві, а потім пригощали ним рідних.

До цього дня намагалися повністю посадити город, бо скоро буде Трійця.