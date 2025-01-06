Привітання з Водохрещем, які зворушать серця, у прозі і віршах

Привітання з Водохрещем у прозі

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Нехай свята вода змиє всі негаразди, а у вашому серці запанує мир, спокій та любов. Бажаю міцного здоров’я, щастя та Божої благодаті!

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З Водохрещем! Нехай свята вода змиє всі негаразди і принесе у ваше життя мир та благополуччя.

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Вітаю з Водохрещем! Бажаю міцного здоров’я, невичерпної енергії та Божої благодаті.

Листівка до Водохреща (зображення: РадіоТрек)

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З Водохрещем! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди було місце для чудес і доброти.

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Нехай Господь оберігає вас і вашу родину від усіх бід і негараздів. Зі святом!

З Водохрещем! Бажаю, щоб ваше життя було наповнене світлом і радістю.

Привітання з Водохрещем в листівках (зображення: Жіночий журнал "Ліза")

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Нехай свята вода змиє всі печалі і турботи. Зі святом!

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З Водохрещем! Бажаю, щоб у вашому домі завжди панував затишок і тепло.

Нехай свята вода змиє всі печалі і турботи. Зі святом!

Привітання з Водохрещем у віршах

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Водохреще - свято світле,

Нехай душа твоя розквітне.

Листівка до Водохреща (зображення: РадіоТрек)

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Нехай вода свята омиє

Всі смутки і печалі.

І в серці вашому завжди

Палка любов палає.

Привітання з Водохрещем в листівках (зображення: РадіоТрек)

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Водохреще світле нині,

Хай радість буде у родині!

Нехай Господь благословляє,

Від бід і зла охороняє.

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На Водохреще у цей час

Молитва щира йде до вас.

Благословення у ваш дім,

Щоб мир настав у світі всім.

Листівка до Водохреща (зображення: РадіоТрек)

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З Водохрещем!

В здоров’ї, радості й добрі

Нехай проходять ваші дні!

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Сьогодні день святий, чудовий,

Хай шлях твій буде чистий й довгий.

Вода Йорданська хай спасе

І щастя в дім твій принесе!

Листівка до Водохреща (зображення: РадіоТрек)

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Хай Господь вас оберігає,

Всі тривоги і біль забирає.

З Водохрещем!

Привітання з Водохрещем в листівках (зображення: РадіоТрек)

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З Водохрещем!

Хай Божа ласка вас огортає,

Від горя й зла захищає.