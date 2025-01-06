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Привітання з Водохрещем, які зворушать серця, у прозі і віршах

Водохреще в Україні святкують 6 січня (фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

Свято Водохреща 6 січня - це особливий день для кожного християнина. У цей день ми очищуємося духовно, відновлюємо сили та віримо в краще майбутнє. А ще це прекрасна нагода висловити свої почуття рідним, друзям та колегам.

РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує короткі красиві привітання з Водохрещем, які можна відправити у Viber, Telegram чи просто в СМС.

Привітання з Водохрещем у прозі

***

Нехай свята вода змиє всі негаразди, а у вашому серці запанує мир, спокій та любов. Бажаю міцного здоров’я, щастя та Божої благодаті!

***

З Водохрещем! Нехай свята вода змиє всі негаразди і принесе у ваше життя мир та благополуччя.

***

Вітаю з Водохрещем! Бажаю міцного здоров’я, невичерпної енергії та Божої благодаті.

Листівка до Водохреща (зображення: РадіоТрек)

***

З Водохрещем! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди було місце для чудес і доброти.

***

Нехай Господь оберігає вас і вашу родину від усіх бід і негараздів. Зі святом!
З Водохрещем! Бажаю, щоб ваше життя було наповнене світлом і радістю.

Привітання з Водохрещем в листівках (зображення: Жіночий журнал "Ліза")

***

Нехай свята вода змиє всі печалі і турботи. Зі святом!

***

З Водохрещем! Бажаю, щоб у вашому домі завжди панував затишок і тепло.
Нехай свята вода змиє всі печалі і турботи. Зі святом!

Привітання з Водохрещем у віршах

***

Водохреще - свято світле,
Нехай душа твоя розквітне.

Листівка до Водохреща (зображення: РадіоТрек)

***

Нехай вода свята омиє
Всі смутки і печалі.
І в серці вашому завжди
Палка любов палає.

Привітання з Водохрещем в листівках (зображення: РадіоТрек)

***

Водохреще світле нині,
Хай радість буде у родині!
Нехай Господь благословляє,
Від бід і зла охороняє.

***

На Водохреще у цей час
Молитва щира йде до вас.
Благословення у ваш дім,
Щоб мир настав у світі всім.

Листівка до Водохреща (зображення: РадіоТрек)

***

З Водохрещем! 
В здоров’ї, радості й добрі
Нехай проходять ваші дні!

***

Сьогодні день святий, чудовий,
Хай шлях твій буде чистий й довгий.
Вода Йорданська хай спасе
І щастя в дім твій принесе!

Листівка до Водохреща (зображення: РадіоТрек)

***

Хай Господь вас оберігає,
Всі тривоги і біль забирає.
З Водохрещем!

Привітання з Водохрещем в листівках (зображення: РадіоТрек)

***

З Водохрещем! 
Хай Божа ласка вас огортає,
Від горя й зла захищає.

До речі, раніше ми писали про головні молитви, які варто прочитати на Водохреще.

А також розповідали, чому важливе свято Хрещення та Богоявлення.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: сайт ПЦУ, РадіоТрек, Жіночий журнал "Ліза".

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