Привітання з Водохрещем, які зворушать серця, у прозі і віршах

Свято Водохреща 6 січня - це особливий день для кожного християнина. У цей день ми очищуємося духовно, відновлюємо сили та віримо в краще майбутнє. А ще це прекрасна нагода висловити свої почуття рідним, друзям та колегам.
РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує короткі красиві привітання з Водохрещем, які можна відправити у Viber, Telegram чи просто в СМС.
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Нехай свята вода змиє всі негаразди, а у вашому серці запанує мир, спокій та любов. Бажаю міцного здоров’я, щастя та Божої благодаті!
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З Водохрещем! Нехай свята вода змиє всі негаразди і принесе у ваше життя мир та благополуччя.
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Вітаю з Водохрещем! Бажаю міцного здоров’я, невичерпної енергії та Божої благодаті.
Листівка до Водохреща (зображення: РадіоТрек)
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З Водохрещем! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди було місце для чудес і доброти.
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Нехай Господь оберігає вас і вашу родину від усіх бід і негараздів. Зі святом!
З Водохрещем! Бажаю, щоб ваше життя було наповнене світлом і радістю.
Привітання з Водохрещем в листівках (зображення: Жіночий журнал "Ліза")
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Нехай свята вода змиє всі печалі і турботи. Зі святом!
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З Водохрещем! Бажаю, щоб у вашому домі завжди панував затишок і тепло.
Нехай свята вода змиє всі печалі і турботи. Зі святом!
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Водохреще - свято світле,
Нехай душа твоя розквітне.
Листівка до Водохреща (зображення: РадіоТрек)
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Нехай вода свята омиє
Всі смутки і печалі.
І в серці вашому завжди
Палка любов палає.
Привітання з Водохрещем в листівках (зображення: РадіоТрек)
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Водохреще світле нині,
Хай радість буде у родині!
Нехай Господь благословляє,
Від бід і зла охороняє.
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На Водохреще у цей час
Молитва щира йде до вас.
Благословення у ваш дім,
Щоб мир настав у світі всім.
Листівка до Водохреща (зображення: РадіоТрек)
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З Водохрещем!
В здоров’ї, радості й добрі
Нехай проходять ваші дні!
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Сьогодні день святий, чудовий,
Хай шлях твій буде чистий й довгий.
Вода Йорданська хай спасе
І щастя в дім твій принесе!
Листівка до Водохреща (зображення: РадіоТрек)
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Хай Господь вас оберігає,
Всі тривоги і біль забирає.
З Водохрещем!
Привітання з Водохрещем в листівках (зображення: РадіоТрек)
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З Водохрещем!
Хай Божа ласка вас огортає,
Від горя й зла захищає.
До речі, раніше ми писали про головні молитви, які варто прочитати на Водохреще.
А також розповідали, чому важливе свято Хрещення та Богоявлення.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: сайт ПЦУ, РадіоТрек, Жіночий журнал "Ліза".