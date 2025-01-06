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Поздравления с Крещением, которые тронут сердца, в прозе и стихах

Крещение в Украине празднуют 6 января (фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

Праздник Крещения 6 января - это особый день для каждого христианина. В этот день мы очищаемся духовно, восстанавливаем силы и верим в лучшее будущее. А еще это прекрасная возможность выразить свои чувства родным, друзьям и коллегам.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает короткие красивые поздравления с Крещением, которые можно отправить в Viber, Telegram или просто в СМС.

Поздравления с Крещением в прозе

***

Пусть святая вода смоет все невзгоды, а в вашем сердце воцарится мир, покой и любовь. Желаю крепкого здоровья, счастья и Божьей благодати!

***

С Крещением! Пусть святая вода смоет все невзгоды и принесет в вашу жизнь мир и благополучие.

***

Поздравляю с Крещением Господним! Желаю крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и Божьей благодати.

Открытка к Крещению (изображение: РадиоТрек)

***

С Крещением! Желаю, чтобы в твоей жизни всегда было место для чудес и доброты.

***

Пусть Господь оберегает вас и вашу семью от всех бед и невзгод. С праздником!
С Крещением! Желаю, чтобы ваша жизнь была наполнена светом и радостью.

Поздравления с Крещением в открытках (изображение: Жіночий журнал "Ліза")

***

Пусть святая вода смоет все печали и заботы. С праздником!

***

С Крещением Господним! Желаю, чтобы в вашем доме всегда царил уют и тепло.
Пусть святая вода смоет все печали и заботы. С праздником!

Поздравления с Крещением в стихах

***

Водохреще - свято світле,
Нехай душа твоя розквітне.

Открытка к Крещению (изображение: РадіоТрек)

***

Нехай вода свята омиє
Всі смутки і печалі.
І в серці вашому завжди
Палка любов палає.

Поздравления с Крещением в открытках (изображение: РадіоТрек)

***

Водохреще світле нині,
Хай радість буде у родині!
Нехай Господь благословляє,
Від бід і зла охороняє.

***

На Водохреще у цей час
Молитва щира йде до вас.
Благословення у ваш дім,
Щоб мир настав у світі всім.

Открытка к Крещению (изображение: РадіоТрек)

***

З Водохрещем! 
В здоров’ї, радості й добрі
Нехай проходять ваші дні!

***

Сьогодні день святий, чудовий,
Хай шлях твій буде чистий й довгий.
Вода Йорданська хай спасе
І щастя в дім твій принесе!

Открытка к Крещению (изображение: РадіоТрек)

***

Хай Господь вас оберігає,
Всі тривоги і біль забирає.
З Водохрещем!

Поздравления с Крещением в открытках (изображение: РадіоТрек)

***

З Водохрещем! 
Хай Божа ласка вас огортає,
Від горя й зла захищає.

Кстати, ранее мы писали о главных молитвах, которые стоит прочитать на Крещение.

А также рассказывали, почему важен праздник Крещения и Богоявления.

При написании материала использовались такие источники: сайт ПЦУ, РадіоТрек, Жіночий журнал "Ліза".

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