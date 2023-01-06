Привітання на Святвечір: найкращі листівки, вірші та смс для ваших рідних

Привітання у віршах

Сядемо до столу всі на Святий вечір.

Сяйво загориться в кожному вікні.

І на Україні, і в краю далекім,

Там, де б’ється серце нашої рідні.

Та заколядуємо, славлячи Христа!

Смачної куті вам!Веселого Різдва!

***

Хай Різдво у вишиванці,

Розбудить Вас щасливо вранці!

І принесе у Вашу хату,

Радість й усмішок багато.

Розбудить приспані надії,

Достатком й щастям Вас зігріє,

Зігріє сонцем і любов’ю

Та подарує Вам здоров’я.

***

Нехай вам засяють Різдвяні вогні!

Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!

Бажаю, щоб завжди робота була,

І щоб раділа вся ваша сім’я.

Щоб рік що наступить,

Був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі та в справах усіх!

***

Святий вечір на поріг -

Світлого Різдва для всіх!

Хай до вас він завітає,

з тим, що серце забажає!

Хай рікою щастя ллється,

хай добро в сім’ї ведеться!

Хай між вами згода буде,

Хай Ісус вас не забуде!

***

Із запахом узвару та куті,

Святвечір тихо входить до оселі.

Промінчики Різдвяної зорі,

Горять іскристі, золоті, веселі.

Народження Спасителя людей

Зоря яскрава з радістю віщує.

Прийшло величне свято до дверей,

Відкрийте, люди – кожен хай святкує!

Дванадцять страв, на покуті хлібець,

Зібралась за столом вже вся родина,

Подякувать за все, що дав Господь,

Благать, щоб в мирі квітла Україна!

***

Звідусіль звучать колядки,

На порозі вже Різдво,

Миру я тобі бажаю,

Щастя хай несе воно.

Хай Святий прекрасний Вечір

Збере навколо всю рідню,

Радість, благодать й достаток

Хай в сім’ю ввійдуть твою!

Привітання у листівках

Привітання у смс

В Різдвяний Святвечір бажаю всім відкрити серця, і насолодитися близькістю рідних людей. Нехай яскрава зірка надії та любові горить над вашим домом. А в душі завжди знайдеться місце для прощення. Затишку вам, добра і Божого Благословення.

***

Нехай Святий Вечір принесе у ваш дім добро, любов, щастя та надію. Я бажаю вам миру та світла, щоб ваше життя ніколи не було затьмарене смутком. Бажаю, щоб ваше здоров’я було міцним, сім’я – щасливою, а справи – успішними. Христос Рождається!

***

В Різдвяний Святвечір я бажаю мира і добра, душевного спокою і тепла, чуйного серця й щирої любові, веселого свята і щастя, небесної благодаті та доброї надії.

***

В Різдвяний Святвечір нехай світлим і чистим буде дім, нехай разом буде дружна сім’я та близькі люди, нехай в душі горить вогник щастя і надії, хай серце буде сповнене любов’ю і радістю.