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Привітання на Святвечір: найкращі листівки, вірші та смс для ваших рідних

Найкращі привітання на Святвечір (фото: pixabay com)
Автор: Анна Шиканова

6 січня на Святвечір зберуться багато українських сімей. У цей день почнеться святкування Різдва за юліанським календарем. У церквах будуть проводити святкові богослужіння.

Як можна привітати зі святом своїх рідних, які знаходяться поруч або дуже далеко у віршах, смс та за допомогою листівок - читайте у Styler.

Привітання у віршах

Сядемо до столу всі на Святий вечір.
Сяйво загориться в кожному вікні.
І на Україні, і в краю далекім,
Там, де б’ється серце нашої рідні.
Та заколядуємо, славлячи Христа!
Смачної куті вам!Веселого Різдва!

***

Хай Різдво у вишиванці,
Розбудить Вас щасливо вранці!
І принесе у Вашу хату,
Радість й усмішок багато.
Розбудить приспані надії,
Достатком й щастям Вас зігріє,
Зігріє сонцем і любов’ю
Та подарує Вам здоров’я.

***

Нехай вам засяють Різдвяні вогні!
Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!
Бажаю, щоб завжди робота була,
І щоб раділа вся ваша сім’я.
Щоб рік що наступить,
Був кращим за всіх,
Вам злагоди в домі та в справах усіх!

***

Святий вечір на поріг -

Світлого Різдва для всіх!

Хай до вас він завітає,

з тим, що серце забажає!

Хай рікою щастя ллється,

хай добро в сім’ї ведеться!

Хай між вами згода буде,

Хай Ісус вас не забуде!

***

Із запахом узвару та куті,

Святвечір тихо входить до оселі.

Промінчики Різдвяної зорі,

Горять іскристі, золоті, веселі.

Народження Спасителя людей

Зоря яскрава з радістю віщує.

Прийшло величне свято до дверей,

Відкрийте, люди – кожен хай святкує!

Дванадцять страв, на покуті хлібець,

Зібралась за столом вже вся родина,

Подякувать за все, що дав Господь,

Благать, щоб в мирі квітла Україна!

***

Звідусіль звучать колядки,
На порозі вже Різдво,
Миру я тобі бажаю,
Щастя хай несе воно.

Хай Святий прекрасний Вечір
Збере навколо всю рідню,
Радість, благодать й достаток
Хай в сім’ю ввійдуть твою!

Привітання у листівках

Привітання у смс

В Різдвяний Святвечір бажаю всім відкрити серця, і насолодитися близькістю рідних людей. Нехай яскрава зірка надії та любові горить над вашим домом. А в душі завжди знайдеться місце для прощення. Затишку вам, добра і Божого Благословення.

***

Нехай Святий Вечір принесе у ваш дім добро, любов, щастя та надію. Я бажаю вам миру та світла, щоб ваше життя ніколи не було затьмарене смутком. Бажаю, щоб ваше здоров’я було міцним, сім’я – щасливою, а справи – успішними. Христос Рождається!

***

В Різдвяний Святвечір я бажаю мира і добра, душевного спокою і тепла, чуйного серця й щирої любові, веселого свята і щастя, небесної благодаті та доброї надії.

***

В Різдвяний Святвечір нехай світлим і чистим буде дім, нехай разом буде дружна сім’я та близькі люди, нехай в душі горить вогник щастя і надії, хай серце буде сповнене любов’ю і радістю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які страви у Святвечір мають бути на столі.

А також ми розповідали про те, які молитви допоможуть залучити щастя та здійснення мрій.

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