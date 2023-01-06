Привітання на Святвечір: найкращі листівки, вірші та смс для ваших рідних

6 січня на Святвечір зберуться багато українських сімей. У цей день почнеться святкування Різдва за юліанським календарем. У церквах будуть проводити святкові богослужіння.
Як можна привітати зі святом своїх рідних, які знаходяться поруч або дуже далеко у віршах, смс та за допомогою листівок - читайте у Styler.
Сядемо до столу всі на Святий вечір.
Сяйво загориться в кожному вікні.
І на Україні, і в краю далекім,
Там, де б’ється серце нашої рідні.
Та заколядуємо, славлячи Христа!
Смачної куті вам!Веселого Різдва!
***
Хай Різдво у вишиванці,
Розбудить Вас щасливо вранці!
І принесе у Вашу хату,
Радість й усмішок багато.
Розбудить приспані надії,
Достатком й щастям Вас зігріє,
Зігріє сонцем і любов’ю
Та подарує Вам здоров’я.
***
Нехай вам засяють Різдвяні вогні!
Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!
Бажаю, щоб завжди робота була,
І щоб раділа вся ваша сім’я.
Щоб рік що наступить,
Був кращим за всіх,
Вам злагоди в домі та в справах усіх!
***
Святий вечір на поріг -
Світлого Різдва для всіх!
Хай до вас він завітає,
з тим, що серце забажає!
Хай рікою щастя ллється,
хай добро в сім’ї ведеться!
Хай між вами згода буде,
Хай Ісус вас не забуде!
***
Із запахом узвару та куті,
Святвечір тихо входить до оселі.
Промінчики Різдвяної зорі,
Горять іскристі, золоті, веселі.
Народження Спасителя людей
Зоря яскрава з радістю віщує.
Прийшло величне свято до дверей,
Відкрийте, люди – кожен хай святкує!
Дванадцять страв, на покуті хлібець,
Зібралась за столом вже вся родина,
Подякувать за все, що дав Господь,
Благать, щоб в мирі квітла Україна!
***
Звідусіль звучать колядки,
На порозі вже Різдво,
Миру я тобі бажаю,
Щастя хай несе воно.
Хай Святий прекрасний Вечір
Збере навколо всю рідню,
Радість, благодать й достаток
Хай в сім’ю ввійдуть твою!
В Різдвяний Святвечір бажаю всім відкрити серця, і насолодитися близькістю рідних людей. Нехай яскрава зірка надії та любові горить над вашим домом. А в душі завжди знайдеться місце для прощення. Затишку вам, добра і Божого Благословення.
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Нехай Святий Вечір принесе у ваш дім добро, любов, щастя та надію. Я бажаю вам миру та світла, щоб ваше життя ніколи не було затьмарене смутком. Бажаю, щоб ваше здоров’я було міцним, сім’я – щасливою, а справи – успішними. Христос Рождається!
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В Різдвяний Святвечір я бажаю мира і добра, душевного спокою і тепла, чуйного серця й щирої любові, веселого свята і щастя, небесної благодаті та доброї надії.
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В Різдвяний Святвечір нехай світлим і чистим буде дім, нехай разом буде дружна сім’я та близькі люди, нехай в душі горить вогник щастя і надії, хай серце буде сповнене любов’ю і радістю.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які страви у Святвечір мають бути на столі.
А також ми розповідали про те, які молитви допоможуть залучити щастя та здійснення мрій.