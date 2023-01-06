Поздравления на Святвечер: лучшие открытки, стихи и смс для ваших родных

6 января на Святвечер соберутся многие украинские семьи. В этот день начнется празднование Рождества по юлианскому календарю. В церквях будут проводить праздничные богослужения.
Как поздравить с праздником своих родных, которые находятся рядом или очень далеко в стихах, смс и с помощью открыток - читайте в Styler.
Сядем к столу на Святой вечер.
Сияние загорится в каждом окне.
И в Украине, и в краю далеком,
Там, где бьется сердце нашей родни.
Но заколядуем, славя Христа!
Вкусной кутьи вам! Веселого Рождества!
***
Пусть Рождество в вышитой рубашке,
Разбудит Вас счастливо утром!
И принесет в Ваш дом,
Радость и улыбок много.
Разбудит усыпленные надежды,
Обилием и счастьем Вас согреет,
Согреет солнцем и любовью
И подарит Вам здоровье.
***
Пусть вам засияют Рождественские огни!
Здоровья и благополучия в вашей семье!
Желаю, чтобы всегда работа была,
И чтобы радовалась вся ваша семья.
Чтобы год наступит,
Был лучше всех,
Вам согласия в доме и делах всех!
***
Святой вечер на порог
Светлое Рождество для всех!
Пусть к вам он придет,
с тем, что сердце пожелает!
Пусть рекой счастье льется,
пусть добро в семье ведется!
Пусть между вами согласие будет,
Пусть Иисус вас не забудет!
***
С запахом компота и кутьи,
Святвечер тихо входит в дом.
Лучи Рождественской звезды,
Горят искрящиеся, золотые, веселые.
Рождение Спасителя людей
Заря яркая с радостью предвещает.
Пришел величественный праздник к двери,
Откройте, люди – каждый пусть празднует!
Двенадцать блюд, в углу хлебец,
Собралась за столом уже вся семья,
Поблагодарить за все, что дал Господь,
Умоляют, чтобы в мире цвела Украина!
***
Отовсюду звучат колядки,
На пороге уже Рождество,
Мира я тебе желаю,
Счастье пусть несет оно.
Пусть Святой прекрасный Вечер
Соберет вокруг всю родню,
Радость, благодать и достаток
Пусть в семью войдут твои!
В Рождественский Святвечер желаю всем открыть сердца, и насладиться близостью родных людей. Пусть яркая звезда надежды и любви горит над вашим домом. А в душе всегда найдется место для прощения. Уюта вам, добра и Божьего Благословения.
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Пусть Святой Вечер принесет в ваш дом добро, любовь, счастье и надежду. Я желаю вам мира и света, чтобы ваша жизнь никогда не была омрачена печалью. Желаю, чтобы ваше здоровье было крепким, семья – счастливой, а дела – успешными. Христос Рождается!
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В Рождественский Святвечер я желаю мира и добра, душевного спокойствия и тепла, чуткого сердца и искренней любви, веселого праздника и счастья, небесной благодати и доброй надежды.
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В Рождественский Святвечер пусть светлым и чистым будет дом, пусть вместе будет дружная семья и близкие люди, пусть в душе горит огонек счастья и надежды, пусть сердце будет наполнено любовью и радостью.
Напомним, ранее мы писали о том, какие блюда в Святвечер должны быть на столе.
А также мы рассказывали о том, какие молитвы помогут привлечь счастье и исполнение желаний.