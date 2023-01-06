Поздравления на Святвечер: лучшие открытки, стихи и смс для ваших родных

Поздравления в стихах

Сядем к столу на Святой вечер.

Сияние загорится в каждом окне.

И в Украине, и в краю далеком,

Там, где бьется сердце нашей родни.

Но заколядуем, славя Христа!

Вкусной кутьи вам! Веселого Рождества!

***

Пусть Рождество в вышитой рубашке,

Разбудит Вас счастливо утром!

И принесет в Ваш дом,

Радость и улыбок много.

Разбудит усыпленные надежды,

Обилием и счастьем Вас согреет,

Согреет солнцем и любовью

И подарит Вам здоровье.

***

Пусть вам засияют Рождественские огни!

Здоровья и благополучия в вашей семье!

Желаю, чтобы всегда работа была,

И чтобы радовалась вся ваша семья.

Чтобы год наступит,

Был лучше всех,

Вам согласия в доме и делах всех!

***

Святой вечер на порог

Светлое Рождество для всех!

Пусть к вам он придет,

с тем, что сердце пожелает!

Пусть рекой счастье льется,

пусть добро в семье ведется!

Пусть между вами согласие будет,

Пусть Иисус вас не забудет!

***

С запахом компота и кутьи,

Святвечер тихо входит в дом.

Лучи Рождественской звезды,

Горят искрящиеся, золотые, веселые.

Рождение Спасителя людей

Заря яркая с радостью предвещает.

Пришел величественный праздник к двери,

Откройте, люди – каждый пусть празднует!

Двенадцать блюд, в углу хлебец,

Собралась за столом уже вся семья,

Поблагодарить за все, что дал Господь,

Умоляют, чтобы в мире цвела Украина!

***

Отовсюду звучат колядки,

На пороге уже Рождество,

Мира я тебе желаю,

Счастье пусть несет оно.

Пусть Святой прекрасный Вечер

Соберет вокруг всю родню,

Радость, благодать и достаток

Пусть в семью войдут твои!

Поздравления в открытках

Поздравление в смс

В Рождественский Святвечер желаю всем открыть сердца, и насладиться близостью родных людей. Пусть яркая звезда надежды и любви горит над вашим домом. А в душе всегда найдется место для прощения. Уюта вам, добра и Божьего Благословения.

***

Пусть Святой Вечер принесет в ваш дом добро, любовь, счастье и надежду. Я желаю вам мира и света, чтобы ваша жизнь никогда не была омрачена печалью. Желаю, чтобы ваше здоровье было крепким, семья – счастливой, а дела – успешными. Христос Рождается!

***

В Рождественский Святвечер я желаю мира и добра, душевного спокойствия и тепла, чуткого сердца и искренней любви, веселого праздника и счастья, небесной благодати и доброй надежды.

***

В Рождественский Святвечер пусть светлым и чистым будет дом, пусть вместе будет дружная семья и близкие люди, пусть в душе горит огонек счастья и надежды, пусть сердце будет наполнено любовью и радостью.