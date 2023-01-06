RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Поздравления на Святвечер: лучшие открытки, стихи и смс для ваших родных

Лучшие поздравления на Святвечер (фото: pixabay com)
Автор: Анна Шиканова

6 января на Святвечер соберутся многие украинские семьи. В этот день начнется празднование Рождества по юлианскому календарю. В церквях будут проводить праздничные богослужения.

Как поздравить с праздником своих родных, которые находятся рядом или очень далеко в стихах, смс и с помощью открыток - читайте в Styler.

Поздравления в стихах

Сядем к столу на Святой вечер.
Сияние загорится в каждом окне.
И в Украине, и в краю далеком,
Там, где бьется сердце нашей родни.
Но заколядуем, славя Христа!
Вкусной кутьи вам! Веселого Рождества!

***

Пусть Рождество в вышитой рубашке,
Разбудит Вас счастливо утром!
И принесет в Ваш дом,
Радость и улыбок много.
Разбудит усыпленные надежды,
Обилием и счастьем Вас согреет,
Согреет солнцем и любовью
И подарит Вам здоровье.

***

Пусть вам засияют Рождественские огни!
Здоровья и благополучия в вашей семье!
Желаю, чтобы всегда работа была,
И чтобы радовалась вся ваша семья.
Чтобы год наступит,
Был лучше всех,
Вам согласия в доме и делах всех!

***

Святой вечер на порог

Светлое Рождество для всех!

Пусть к вам он придет,

с тем, что сердце пожелает!

Пусть рекой счастье льется,

пусть добро в семье ведется!

Пусть между вами согласие будет,

Пусть Иисус вас не забудет!

***

С запахом компота и кутьи,

Святвечер тихо входит в дом.

Лучи Рождественской звезды,

Горят искрящиеся, золотые, веселые.

Рождение Спасителя людей

Заря яркая с радостью предвещает.

Пришел величественный праздник к двери,

Откройте, люди – каждый пусть празднует!

Двенадцать блюд, в углу хлебец,

Собралась за столом уже вся семья,

Поблагодарить за все, что дал Господь,

Умоляют, чтобы в мире цвела Украина!

***

Отовсюду звучат колядки,
На пороге уже Рождество,
Мира я тебе желаю,
Счастье пусть несет оно.

Пусть Святой прекрасный Вечер
Соберет вокруг всю родню,
Радость, благодать и достаток
Пусть в семью войдут твои!

Поздравления в открытках

Поздравление в смс

В Рождественский Святвечер желаю всем открыть сердца, и насладиться близостью родных людей. Пусть яркая звезда надежды и любви горит над вашим домом. А в душе всегда найдется место для прощения. Уюта вам, добра и Божьего Благословения.

***

Пусть Святой Вечер принесет в ваш дом добро, любовь, счастье и надежду. Я желаю вам мира и света, чтобы ваша жизнь никогда не была омрачена печалью. Желаю, чтобы ваше здоровье было крепким, семья – счастливой, а дела – успешными. Христос Рождается!

***

В Рождественский Святвечер я желаю мира и добра, душевного спокойствия и тепла, чуткого сердца и искренней любви, веселого праздника и счастья, небесной благодати и доброй надежды.

***

В Рождественский Святвечер пусть светлым и чистым будет дом, пусть вместе будет дружная семья и близкие люди, пусть в душе горит огонек счастья и надежды, пусть сердце будет наполнено любовью и радостью.

Напомним, ранее мы писали о том, какие блюда в Святвечер должны быть на столе.

А также мы рассказывали о том, какие молитвы помогут привлечь счастье и исполнение желаний.

Читайте РБК-Украина в Google News
РождествоСочельник