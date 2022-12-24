Різдво Христове 2022: сильні молитви про здоров'я та благополуччя
Різдво Христове - це світле та особливе свято. Цьогоріч парафіяни ПЦУ можуть відзначати 25 грудня або 7 січня день народження сина Божого, Ісуса Христа. Вважається, що молитви в різдвяний Святвечір мають неймовірну силу.
Як помолитися за здоров'я рідних та щоб здійснилися заповітні бажання - читайте нижче в матеріалі Styler.
У Різдвяну ніч можна просити про найпотаємніше і всі бажання обов’язково здійсниться. Однак, для цього необхідно прочитати Різдвяні молитви у ніч на 25 грудня або 7 січня.
Отче наш
Ця молитва є універсальною, з нею можна звертатися до Господа в будь-якій ситуації, з проханням про допомогу або з подякою.
Отче наш, що є на небесах!
Нехай святиться Ім'я Твоє.
Хай прийде Царство Твоє,
нехай буде воля Твоя
як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам сьогодні.
І прости нам провини наші,
як і ми прощаємо винуватцям нашим.
І не введи нас у спокусу,
але визволи нас від лукавого.
Бо Твоє є Царство, і сила, і слава
навіки. Амінь.
Молитва на Різдво на багатство та гроші
Господи Ісусе Христе, Боже наш, який зволив спасіння нашого заради на землі у плоті явитися і від Безневинної і Пречистої Діви Марії незречено родитися!
Дякуємо Тобі, бо Ти сподобив нас, подвигом посту предочиститися, досягнути великого свята Твого Різдва і в радості духовній з ангелами оспівувати Тебе, з пастирями славословити, з волхвами поклонятися. Дякуємо Тобі, яко через велике Своє милосердя і безмірну милість до недугів наших, втішаєш нас нині не тільки поживою духовною, а й трапезою святковою.
Тому молимо Тебе, простягуючого щедру руку Твою, покриваючого все живе благом Твоїм, даючого всім їжу, відповідну часу і правилам церковним, благослови святкові харчі, вірним людям Твоїм приготовані, нехай будуть вони куштувати їх із подякою за здоров'я, в підкріплення сил тілесних, в радість. Щоб усі ми, всілякий достаток маючи, будемо робити благі справи, і від повноти вдячного серця славити Тебе, хто годує та втішає нас, разом із Безначальним Твоїм Отцем і Пресвятим Духом на віки віків. Амінь
Загальна молитва
Пробач нас, Господи, на землі живих,
що не знають років майбутніх, вибач за нашу недосконалість!
За нашу земну суєту, за те, що часом не знаємо, що творимо.
Пробач нас усіх і помилуй! Зрозумій і спрямуй на шлях істини!
Дай нам Віри, Надії, Любові! Дай нам Світла, Добра і Радості!
Господи! Яке прекрасне життя на Землі!
Ти наш Бог і Творець. Ти один маєш право судити нас за наші діяння.
Так спрямуй усі сили Свої Небесні проти Зла на Землі!
А ми, діти Твої, очищаючись душею перед лицем Твоїм,
житимемо і творитимемо добро на Землі!
Давайте жити у світлі та добрі, щоб на нашій квітучій Землі ніколи не закінчувалося життя!
Щоб було більше щасливих та радісних облич, а в очах лише сльози радості!
Щоб, продовжуючи Життя, бачити у дітях своє продовження,
пишатися своїми розумними, добрими та здоровими дітьми,
виховувати у них почуття любові, ніжності та подяки до рідних, близьких, до своєї Землі.
Це і є сенс життя - жити для тих, хто любить Тебе, Господи,
і творити Добро в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
Різдвяна молитва про здоров’я
В руки Твого превеликого милосердя, о Боже мій, вручаю душу і тіло моє, почуття і слова мої, поради та думки мої, діла мої і всі тіла і душі моєї рухи. Вхід і вихід мій, віру і проживання моє, перебіг і кінець життя мого, день і годину смерті моєї, кончину мою, упокоєння душі і тіла мого.
Ти ж, о Премилосердний Боже, всього світу гріхами неподоланна Благосте, незлобива, Боже, мене, більше за всіх людей грішного, прийми в руки захисту Твого і визволи від усякого зла, очисти численні провини мої, подай виправлення злому і окаянному моєму життю і від прийдешніх гріхопадінь лютих завжди утримай мене, щоб ні в чим коли прогніваю Твоє людинолюбство, покривай неміч мою від бісів, пристрастей і злих людей.
Ворогом видимим і невидимим заборони, керуючи мене врятованим шляхом, доведи до Тебе, пристанища мого і бажань моїх краю. Даруй мені кончину християнську, бездоганну, мирну, від повітряних духів злоби збережи, на Страшному Твоєму Суді милостивий рабу Твоєму будь і приєднай мене благословенним Твоїм вівцям, та з ними Тобі, Творця мого, славлю на віки. Амінь.
Раніше ми повідомляли, що суворо заборонено робити у Різдво Христове, щоб не було біди.
Також ми писали, чи можна відзначати Різдво двічі - 25 грудня та 7 січня.