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Привиди старих вулиць. Дивіться, як виглядала Воздвиженка у 1930 році (архівне фото)

Фото: Так зараз виглядає Воздвиженка у Києві (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

Воздвиженка зараз – це житловий мікрорайон, збудований на початку 2000-х років на Кожем'яках, що у Подільському районі Києва.

Як виглядала ця місцевість у 1930 році – показали на сторінці Facebook "Спрага. У Києві цікаво".

Як виглядала Воздвиженка у 1930-ті роки

На чорно-білому знімку можна побачити старовинні будівлі і Андріївську церкву, що видніється позаду.

Так виглядала Воздвиженка у 1930-ті (фото: facebook.com/spraga.info)

Що відомо про вулицю Воздвиженську

Вулиця Воздвиженська є головною вулицею історичної місцевості Гончарі-Кожем'яки. Вважається, що вулиця існує із часів Київської Русі. Вона дозволяла скоротити шлях від Андріївської гори до Житнього торгу.

Її сучасна назва виникла після будівництва тут у 18 столітті Церкви Воздвиження Чесного Хреста Господнього, кам'яний храм на цьому місці існує з 1823 року. Орієнтація вулиці значною мірою визначилася після пожежі 1811 року.

Тут до кінця 19 століття переважала дрібноміщанська забудова з типовими одно-напівповерховими будиночками на 3-5 вікон.

В останній чверті 19 століття тут звели значні 2-3-поверхові будівлі.

В 1939 частина вулиці від церкви до Андріївського узвозу була перетворена в окрему вулицю, названу ім'ям Ладо Кецховелі на честь радянського революціонера, соратника Сталіна.

У 1984 році вулиці повернули історичну назву. Стара забудова існувала до 1970-х років. Далі виник задум реконструкції Гончарі-Кожем'яки, пропонувалося забудувати сучасними будинками обмеженої поверховості зі збереженням історичного колориту.

На жаль, реалізація задуму обмежилася знесенням переважної більшості старих будівель та зміцненням схилів Замкової гори.

А так виглядав Поділ до Другої світової війни (фото: facebook.com/spraga.info)

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