Призраки старых улиц. Смотрите, как выглядела Воздвиженка в 1930 году (архивное фото)

Как выглядела Воздвиженка в 1930-е года

На черно-белом снимке можно увидеть старинные постройки и виднеющуюся сзади Андреевскую церковь.

Так выглядела Воздвиженка в 1930-е (фото: facebook.com/spraga.info)

Что известно об улице Воздвиженской

Улица Воздвиженская является главной улицей исторической местности Гончары-Кожемяки. Считается, что улица существует со времен Киевской Руси. Она позволяла сократить путь от Андреевской горы до Житнего торга.

Ее современное название возникло после возведения здесь в 18 веке Церкви Воздвижения Честного Креста Господня, каменный храм на этом месте существует с 1823 года. Ориентация улицы в значительной степени определилась после пожара 1811 года.

Здесь к концу 19 века преобладала мелкомещанская застройка с типичными одно-полуэтажными домиками на 3-5 окон.

В последней четверти 19 века тут построили значительные 2-3-этажные постройки.

В 1939 году часть улицы от церкви до Андреевского спуска была преобразована в отдельную улицу, названную именем Ладо Кецховели в честь советского революционера, соратника Сталина.

В 1984 году возвращено историческое название. Старая застройка существовала до 1970-х годов. Далее возник задумка реконструкции Гончары-Кожемяки, предлагалось застроить современными домами ограниченной этажности с сохранением исторического колорита.

К сожалению, реализация замысла ограничилась сносом подавляющего большинства старых построек и укреплением склонов Замковой горы.

А так выглядел Подол до Второй мировой войны (фото: facebook.com/spraga.info)