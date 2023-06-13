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Привиди старих вулиць. Дивіться, як виглядала Воздвиженка у 1930 році (архівне фото)

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Київ, Вівторок 13 червня 2023 09:52
Привиди старих вулиць. Дивіться, як виглядала Воздвиженка у 1930 році (архівне фото) Фото: Так зараз виглядає Воздвиженка у Києві (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

Воздвиженка зараз – це житловий мікрорайон, збудований на початку 2000-х років на Кожем'яках, що у Подільському районі Києва.

Як виглядала ця місцевість у 1930 році – показали на сторінці Facebook "Спрага. У Києві цікаво".

Як виглядала Воздвиженка у 1930-ті роки

На чорно-білому знімку можна побачити старовинні будівлі і Андріївську церкву, що видніється позаду.

Привиди старих вулиць. Дивіться, як виглядала Воздвиженка у 1930 році (архівне фото)

Так виглядала Воздвиженка у 1930-ті (фото: facebook.com/spraga.info)

Що відомо про вулицю Воздвиженську

Вулиця Воздвиженська є головною вулицею історичної місцевості Гончарі-Кожем'яки. Вважається, що вулиця існує із часів Київської Русі. Вона дозволяла скоротити шлях від Андріївської гори до Житнього торгу.

Її сучасна назва виникла після будівництва тут у 18 столітті Церкви Воздвиження Чесного Хреста Господнього, кам'яний храм на цьому місці існує з 1823 року. Орієнтація вулиці значною мірою визначилася після пожежі 1811 року.

Тут до кінця 19 століття переважала дрібноміщанська забудова з типовими одно-напівповерховими будиночками на 3-5 вікон.

В останній чверті 19 століття тут звели значні 2-3-поверхові будівлі.

В 1939 частина вулиці від церкви до Андріївського узвозу була перетворена в окрему вулицю, названу ім'ям Ладо Кецховелі на честь радянського революціонера, соратника Сталіна.

У 1984 році вулиці повернули історичну назву. Стара забудова існувала до 1970-х років. Далі виник задум реконструкції Гончарі-Кожем'яки, пропонувалося забудувати сучасними будинками обмеженої поверховості зі збереженням історичного колориту.

На жаль, реалізація задуму обмежилася знесенням переважної більшості старих будівель та зміцненням схилів Замкової гори.

Привиди старих вулиць. Дивіться, як виглядала Воздвиженка у 1930 році (архівне фото)Привиди старих вулиць. Дивіться, як виглядала Воздвиженка у 1930 році (архівне фото)Привиди старих вулиць. Дивіться, як виглядала Воздвиженка у 1930 році (архівне фото)Привиди старих вулиць. Дивіться, як виглядала Воздвиженка у 1930 році (архівне фото)

А так виглядав Поділ до Другої світової війни (фото: facebook.com/spraga.info)

Також дивіться, як виглядала річка Либідь у Києві у 50-ті роки.

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