Привиди старих вулиць. Дивіться, як виглядала Воздвиженка у 1930 році (архівне фото)
Воздвиженка зараз – це житловий мікрорайон, збудований на початку 2000-х років на Кожем'яках, що у Подільському районі Києва.
Як виглядала ця місцевість у 1930 році – показали на сторінці Facebook "Спрага. У Києві цікаво".
Як виглядала Воздвиженка у 1930-ті роки
На чорно-білому знімку можна побачити старовинні будівлі і Андріївську церкву, що видніється позаду.
Так виглядала Воздвиженка у 1930-ті (фото: facebook.com/spraga.info)
Що відомо про вулицю Воздвиженську
Вулиця Воздвиженська є головною вулицею історичної місцевості Гончарі-Кожем'яки. Вважається, що вулиця існує із часів Київської Русі. Вона дозволяла скоротити шлях від Андріївської гори до Житнього торгу.
Її сучасна назва виникла після будівництва тут у 18 столітті Церкви Воздвиження Чесного Хреста Господнього, кам'яний храм на цьому місці існує з 1823 року. Орієнтація вулиці значною мірою визначилася після пожежі 1811 року.
Тут до кінця 19 століття переважала дрібноміщанська забудова з типовими одно-напівповерховими будиночками на 3-5 вікон.
В останній чверті 19 століття тут звели значні 2-3-поверхові будівлі.
В 1939 частина вулиці від церкви до Андріївського узвозу була перетворена в окрему вулицю, названу ім'ям Ладо Кецховелі на честь радянського революціонера, соратника Сталіна.
У 1984 році вулиці повернули історичну назву. Стара забудова існувала до 1970-х років. Далі виник задум реконструкції Гончарі-Кожем'яки, пропонувалося забудувати сучасними будинками обмеженої поверховості зі збереженням історичного колориту.
На жаль, реалізація задуму обмежилася знесенням переважної більшості старих будівель та зміцненням схилів Замкової гори.
А так виглядав Поділ до Другої світової війни (фото: facebook.com/spraga.info)
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