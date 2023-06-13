Призраки старых улиц. Смотрите, как выглядела Воздвиженка в 1930 году (архивное фото)
Воздвиженка сейчас - это жилой микрорайон, построенный в начале 2000-х годов на Кожемяках, что в Подольском районе Киева.
Как выглядела эта местность в 1930 году - показали на странице Facebook "Спрага. У Києві цікаво".
Как выглядела Воздвиженка в 1930-е года
На черно-белом снимке можно увидеть старинные постройки и виднеющуюся сзади Андреевскую церковь.
Так выглядела Воздвиженка в 1930-е (фото: facebook.com/spraga.info)
Что известно об улице Воздвиженской
Улица Воздвиженская является главной улицей исторической местности Гончары-Кожемяки. Считается, что улица существует со времен Киевской Руси. Она позволяла сократить путь от Андреевской горы до Житнего торга.
Ее современное название возникло после возведения здесь в 18 веке Церкви Воздвижения Честного Креста Господня, каменный храм на этом месте существует с 1823 года. Ориентация улицы в значительной степени определилась после пожара 1811 года.
Здесь к концу 19 века преобладала мелкомещанская застройка с типичными одно-полуэтажными домиками на 3-5 окон.
В последней четверти 19 века тут построили значительные 2-3-этажные постройки.
В 1939 году часть улицы от церкви до Андреевского спуска была преобразована в отдельную улицу, названную именем Ладо Кецховели в честь советского революционера, соратника Сталина.
В 1984 году возвращено историческое название. Старая застройка существовала до 1970-х годов. Далее возник задумка реконструкции Гончары-Кожемяки, предлагалось застроить современными домами ограниченной этажности с сохранением исторического колорита.
К сожалению, реализация замысла ограничилась сносом подавляющего большинства старых построек и укреплением склонов Замковой горы.
А так выглядел Подол до Второй мировой войны (фото: facebook.com/spraga.info)
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