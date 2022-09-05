Может привести к раку: этот популярный напиток по вредности равняется 10 сигаретам

Мрачная реальность рака такова, что им может заболеть каждый. Британское исследование впервые показало, что отказ от популярного напитка, снижает риски заболеть онкологией.
Об этом пишет Express.
Ряд факторов образа жизни может быть связан с повышенным риском развития рака.
Согласно исследованию, проведенному в Соединенном Королевстве, употребление бутылки вина в неделю может быть похоже на выкуривание от 5 до 10 сигарет за один и тот же период времени с точки зрения риска развития рака.
Исследование, опубликованное в журнале BMC Public Health, должно послужить призывом к широкой публике употреблять алкоголь в умеренных количествах.
В нем говорится, что бутылка вина по рискам равна 5-10 выкуриваемых сигарет.
Ученые подчеркнули, что исследование не говорит о том, что умеренное употребление алкоголя - это то же самое, что курение.
В исследовании учитывался только риск рака, а не риск других состояний здоровья, таких как болезни сердца.
Кроме того, в научной изучался риск развития рака в течение жизни среди населения в целом, который может отличаться от риска рака у отдельного человека в результате курения или употребления алкоголя, говорят авторы.
Ученые подсчитали, что среди некурящих людей употребление одной бутылки вина в неделю связано с 1% увеличением риска развития рака у мужчин в течение жизни; и 1,4% увеличение риска рака в течение жизни для женщин.
Другими словами, если 1000 мужчин и 1000 женщин выпивают по одной бутылке вина в неделю, примерно у 10 мужчин и 14 женщин из этого количества в какой-то момент жизни разовьется рак, говорят исследователи.
Более высокий риск среди женщин в основном связан со связью между употреблением алкоголя и раком молочной железы.
Этот риск был сопоставим с выкуриванием пяти сигарет в неделю для мужчин и 10 для женщин.
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