Може привести до раку: цей популярний напій по шкідливості дорівнює 10 сигаретам

Ряд факторів способу життя може бути пов'язаний з підвищеним ризиком розвитку раку.

Який напій смертельно небезпечний

Згідно з дослідженням, проведеним у Сполученому Королівстві, вживання пляшки вина на тиждень може бути схоже на викурювання від 5 до 10 сигарет за один і той же період часу з точки зору ризику розвитку раку.

Дослідження, опубліковане в журналі BMC Public Health, має послужити закликом до широкої публіки вживати алкоголь в помірних кількостях.

У ньому говориться, що пляшка вина за ризиками дорівнює 5-10 викурених сигарет.

Вчені підкреслили, що дослідження не говорить про те, що помірне вживання алкоголю - це те ж саме, що куріння.

У дослідженні враховувався тільки ризик раку, а не ризик інших станів здоров'я, таких як хвороби серця.

Крім того, в науковій вивчався ризик розвитку раку протягом життя серед населення в цілому, який може відрізнятися від ризику раку в окремої людини в результаті куріння або вживання алкоголю, кажуть автори.

Вчені підрахували, що серед некурящих людей вживання однієї пляшки вина в тиждень пов'язано з 1% збільшенням ризику розвитку раку у чоловіків протягом життя; і 1,4% збільшення ризику раку протягом життя для жінок.

Іншими словами, якщо 1000 чоловіків і 1000 жінок випивають по одній пляшці вина в тиждень, приблизно у 10 чоловіків і 14 жінок з цієї кількості в якийсь момент життя розвинеться рак, кажуть дослідники.

Більш високий ризик серед жінок в основному пов'язаний зі зв'язком між вживанням алкоголю і раком молочної залози.

Цей ризик був порівнянний з викурюванням п'яти сигарет на тиждень для чоловіків і 10 для жінок.