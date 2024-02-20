ua en ru
Вт, 20 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дивіться, як виглядає космічний корабель, який відправить астронавтів на Місяць

Вівторок 20 лютого 2024 22:25
UA EN RU
Дивіться, як виглядає космічний корабель, який відправить астронавтів на Місяць Як виглядає космічний корабель Orion (фото: NASA)
Автор: Василина Копитко

У 2025 році NASA відправить на Місяць екіпаж із 4 астронавтів. Це буде перша висадка людини на супутник Землі за останні пів століття. Місію планують здійснити на космічному кораблі Orion.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Space.

Як виглядає космічний корабель Orion

Космічний корабель Orion полетить на Місяць у рамках місії Artemis 2, яка стартує не раніше вересня 2025 року.

У NASA повідомляють, що у кабіні екіпажу Orion уже встановлюють захисні панелі задньої оболонки та ізоляцію зовні, а також готують Orion до вакуумних випробувань цієї весни.

Апарати Orion вже двічі побували в космосі, але в місіях без екіпажу, які не мали встановлених компонентів життєзабезпечення. У кінці 2022 року апарат вийшов на орбіту Місяця, а в 2014 році на орбіту Землі.

Дивіться, як виглядає космічний корабель, який відправить астронавтів на Місяць

Дивіться, як виглядає космічний корабель, який відправить астронавтів на МісяцьДивіться, як виглядає космічний корабель, який відправить астронавтів на МісяцьТак виглядає космічний корабель Orion (фото: NASA)

Дивіться, як виглядає космічний корабель, який відправить астронавтів на МісяцьНа Місяць полетять: командир NASA Рейд Вайзман, пілот NASA Віктор Гловер, фахівець місії NASA Крістіна Кох і Canadian Space Спеціаліст місії агентства Джеремі Гансен

Програма Great Artemis спрямована на будівництво поселення на південному полюсі Місяця, щоб скористатися водними ресурсами, які є там.

Понад 30 країн підписали Artemis угоди під керівництвом NASA, щоб дотримуватися норм мирного дослідження космосу та в деяких випадках надавати обладнання для місій на Місяць.

Дивіться, як виглядає космічний корабель, який відправить астронавтів на МісяцьДивіться, як виглядає космічний корабель, який відправить астронавтів на МісяцьДивіться, як виглядає космічний корабель, який відправить астронавтів на МісяцьДивіться, як виглядає космічний корабель, який відправить астронавтів на МісяцьВисадку на Місяць мають здійснити не раніше вересня 2025 року (фото: NASA)

Раніше ми показували, як виглядає новий космічний апарат, який відправиться у 2024 році на МКС.

Переглядайте також фото, як зсередини виглядає Міжнародна космічна станція.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАСА Космічний корабель
NEWS
Україна не втратила б Авдіївку, якби вчасно отримала боєприпаси, - Кулеба
Україна не втратила б Авдіївку, якби вчасно отримала боєприпаси, - Кулеба