Частный космический корабль "потерялся" на расстоянии 300 000 км от Земли и не выходит на связь

Космический корабль частной миссии от компании AstroForge перестал выходить на связь через некоторое время после отлета с Земли. Команда наблюдения сообщила, что начались проблемы во время прохождения и сейчас корабль потерялся где-то в космосе на расстоянии 300 000 км.

Что известно об этом корабле и с какими проблемами столкнулись члены команды, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на IFL Science.

Компания AstroForge запустила свой новый космический корабль Odin на борту ракеты Falcon 9 компании SpaceX. План космического корабля был амбициозным: отправить его дальше, чем любой частный корабль, пролететь мимо Луны, чтобы достичь астероида 2022 ОВ5.

"Роль Одина заключается в том, чтобы собрать критические изображения целевого астероида, подготовив путь к следующей миссии, которая будет направлена на посадку на астероид и начало добычи", - пояснили в компании.

В долгосрочной перспективе команда надеется начать добычу металлов платиновой группы на астероидах, которых много в большинстве космических пород.

Первоначальный запуск Одина прошел хорошо, космический корабль успешно отделился от Falcon 9, и Один вскоре включился. А еще через некоторое время начались проблемы.

"Как только прохождение началось, мы столкнулись с некоторыми массовыми проблемами. Неправильная поляризация была на антенне, и мы до сих пор не знаем, почему. Мы уже проводили испытания на месте, и файл конфигурации был правильным. Однако поляризация неправильная. Это было неправильно в течение первых 4 часов миссии", - рассказали в AstroForge.

Они добавили, что обе линии связи не работали в течение первых 4 часов миссии - никакие команды не проходили, никакие данные не поступали.

Кроме того, команда не была уверена, что включен усилитель мощности, и без него невозможно было получить никаких телеметрических данных с космического корабля. И пока они пытались включить усилитель, посылая инструкции с Земли, сигналы все равно не проходили.

Любительская спутниковая сеть AmSat уловила 13-секундную связь, которая соответствовала их сигналу. Но до того, как они смогли просмотреть данные, которые подтвердили, что корабль загружен и усилитель мощности включен, спутник уже начал новый проход.

"Но мы знали, что Один жив. Это также было огромной подсказкой, поскольку батареи на борту космического корабля могут поддерживать работу только около 2,5 часа. Итак, если мы получили сигнал примерно через 7 часов после начала миссии, это означает, что корабль, вероятно, получил энергию от солнца и начал заряжаться", - осторожно обрадовались в компании.

Анализ данных натолкнул команду на мысль, что Один начал падать. Они пересмотрели фото и выяснили, что космический корабль очень медленно летел в космосе, хотя и недостаточно быстро, чтобы объяснить отсутствие связи с Землей.

"Мы пытаемся добраться до космического корабля, который находится на расстоянии 300 000 км, это заблокирует нам получение какого-либо реального от космического корабля. Подумайте об этом как о попытке услышать шепот в комнате, где кто-то играет музыку на полную громкость - это заглушает все остальное", - добавили в команде.

К сожалению, восстановить контакт с космическим кораблем так и не удалось, поскольку он все дальше улетает от Земли. Но команда продолжает усилия и говорит, что эта миссия стала очень важным опытом.

"На данный момент Один все еще там, и мы все еще пытаемся поговорить. Наша текущая теория заключается в том, что Один находится в очень медленной ротации, и что нам удастся, но с нормальной скоростью. Хотя мы не можем гарантировать успех, одно можем сказать наверняка: мы будем продолжать учиться, совершенствоваться", - сказали в AstroForge.

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