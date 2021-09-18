У ПриватБанку видали валюту з цвіллю та відмовилися її приймати

Клієнтка ПриватБанку заявила, що їй у банку видали долари з пліснявою. Відповідні купюри відмовилися приймати в Ощадбанку, а в самому "Приваті" замість того, щоб замінити валюту, запропонували розміняти її на гривні.

Так, інцидент стався 13 вересня.

За словами жінки, вона забрала валютний депозит у відділенні ПриватБанку, де заздалегідь замовила валюту. Зокрема, свої гроші жінка отримала у цвілі. З 19 купюр 3 були у цвілі.

Також, коли вона отримала кошти, то відразу пішла і відкрила депозит в Ощадбанку, який знаходиться по сусідству.

В Ощадбанку відмовилися приймати три купюри з цвіллю. Тому повернувшись в ПриватБанк, клієнтці відмовили міняти валюту на інші купюри, тому що в касі не було доларів. Однак, їй запропонували витратити долари з цвіллю на покупку гривні.

"Відразу ж вийшовши з Ощадбанку, повернулася в ПриватБанк, але касир сказала що поміняти не може тому що немає валюти, тільки може за своїм курсом на гривні поміняти", – каже обурена жінка.

Що відповіли у ПриватБанку

Згодом банк відповів на відгук жінки та зазначив, що усі купюри проходять перевірку на спеціальних пристроях у касі.

"Нам шкода, що ви стикнулись з відмовою в іншому банку. Перед тим, як видати купюри клієнту, вона проходить перевірку на спеціальних пристроях у касі перерахунку, через що банком не може бути видана клієнту банкнота, що не приймається фінансовими установами. Зазначимо, що критерієм для приймання є стан купюри: ступінь забруднення, наявність надривів, збереження елементів захисту та інше. Через те, що касир несе матеріальну відповідальність за прийняті купюри, то він приймає тільки ті купюри, в платіжності яких він впевнений. Також, ваша повторна скарга була раніше зафіксована. Вже займаємось вашим питанням. За результатами додатково зателефонуємо вам", - кажуть у банку.