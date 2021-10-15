В ПриватБанке ввели ограничения на переводы: кого это коснется

Ограничение на операции по переводу средств с карты на карту коснутся как международные переводы, так и в пределах Украины. Теперь будет установлен лимит для отправителя: не более 25 переводов в месяц на международные переводы, и не более 100 операций по переводу средств с карты на карту в пределах Украины.

Появились ограничения и для получателей средств. Теперь получить можно в месяц не более 30 международных переводов и не более 100 переводов в пределах Украины.

Как отмечают в ПриватБанке, новые правила действуют для переводов с карты на карту Visa и Mastercard через все каналы.

Если ваш счет или карта оформлена для волонтерской или благотворительной организации, вы собираете средства на лечение или другую помощь, нужно обратиться на горячую линию ПриватБанка по номеру 3700 и подтвердить свою деятельность с помощью необходимых документов. После этого ПриватБанк снимет ограничения и установит безлимит в течение одних суток.

Не стоит волноваться и интернет-магазинам по поводу нововведения, так как для них в ПриватБанке также будет установлен новый лимит при открытии ФЛП или счета лица, которое занимается профессиональной независимой деятельностью в соответствии с действующим законодательством Украины.