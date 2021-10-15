У Приватбанку ввели обмеження на перекази: кого це торкнеться

Обмеження на операції з переказу коштів з картки на картку торкнуться як міжнародні перекази, так і в межах України. Тепер буде встановлено ліміт для Відправника: не більше 25 переказів на місяць на міжнародні перекази, і не більше 100 операцій з переказу коштів з картки на картку в межах України.

З'явилися обмеження і для одержувачів коштів. Тепер отримати можна в місяць не більше 30 міжнародних переказів і не більше 100 перекладів в межах України.

Як зазначають у Приватбанку, нові правила діють для переказів з картки на картку Visa та Mastercard через усі канали.

Якщо ваш рахунок або карта оформлена для волонтерської або благодійної організації, ви збираєте кошти на лікування або іншу допомогу, потрібно звернутися на гарячу лінію Приватбанку за номером 3700 і підтвердити свою діяльність за допомогою необхідних документів. Після цього ПриватБанк зніме обмеження і встановить безліміт протягом однієї доби.

Не варто хвилюватися й інтернет-магазинам з приводу нововведення, оскільки для них в ПриватБанку також буде встановлено новий ліміт при відкритті ФОП або рахунку особи, яка займається професійною незалежною діяльністю відповідно до чинного законодавства України.