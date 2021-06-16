У ПриватБанка появилось важное новшество: касается всех владельцев карт

У ПриватБанка появилась полезная функция, которая позволяет осуществлять денежные переводы по номеру телефона в мобильном приложении Приват24, для чего уже нет необходимости знать номер банковской карточки получателя.
Как пользоваться услугой, чтобы иметь возможность делать такие переводы, читайте ниже в нашем материале.
Сервис позволяет переводить средства, не передавая отправителям номер своей карточки, что повышает безопасность.
В Приват24 появилась возможность переводить деньги по номеру телефона (фото: privatbank.ua)
Приват24 запустил функцию денежных переводов по номеру телефона (фото: privatbank.ua)
Напомним, недавно Нацбанк Украины ужесточил требования к безопасности и киберзащите денежных переводов.