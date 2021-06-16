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У ПриватБанка появилось важное новшество: касается всех владельцев карт

Автор: Styler

У ПриватБанка появилась полезная функция, которая позволяет осуществлять денежные переводы по номеру телефона в мобильном приложении Приват24, для чего уже нет необходимости знать номер банковской карточки получателя.

Как пользоваться услугой, чтобы иметь возможность делать такие переводы, читайте ниже в нашем материале.

Сервис позволяет переводить средства, не передавая отправителям номер своей карточки, что повышает безопасность.

Инструкция: как перевести деньги по номеру телефона

  • Сервис появляется у клиентов ПриватБанка автоматически после обновления приложения Приват 24. Если же у вас нет программы, ее можно скачать в Google Play или App Store.
  • Далее нужно выбрать карту и перейти в меню "Платежные настройки".
  • Затем выберете карточку по умолчанию и нажмите "Включить переводы по телефону".
  • Для перевода средств по телефону в мобильном банкинге Приват24, надо перейти к сервисам, нажать "Перевод на карту".
  • В появившемся окошке нужно выбрать получателя из телефонной книги. После этого деньги поступят получателю онлайн. Добавим, что получатель получит сообщение, как об обычном переводе.

В Приват24 появилась возможность переводить деньги по номеру телефона (фото: privatbank.ua)

Что нужно знать о функции перевода денег по телефону

  • Если перевод уже отправлен, отменить его нельзя. Поэтому рекомендуется внимательно проверять номер телефона и имя получателя во время подтверждения перевода.
  • Осуществить перевод можно только на финансовый номер телефона клиента ПриватБанка при условии, что он выбрал карточку для получения переводов по телефону.
  • Если деньги вам пришли ошибочно, рекомендуется обратиться в службу поддержки ПриватБанка на номер "3700" для урегулирования возврата полученного по ошибке перевода.

Приват24 запустил функцию денежных переводов по номеру телефона (фото: privatbank.ua)

Напомним, недавно Нацбанк Украины ужесточил требования к безопасности и киберзащите денежных переводов.

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