У ПриватБанку з'явилося важливе нововведення: стосується всіх власників карт

У ПриватБанку з'явилася корисна функція, яка дозволяє здійснювати грошові перекази за номером телефону в мобільному додатку Приват24, для чого вже нема потреби знати номер банківської картки одержувача.
Як користуватися послугою, щоб мати можливість робити такі переклади, читайте нижче в нашому матеріалі.
Сервіс дозволяє переказувати кошти, не передаючи відправникам номер своєї картки, що підвищує безпеку.
Інструкція: як переказати гроші за номером телефону
Сервіс з'являється у клієнтів ПриватБанку автоматично після оновлення програми Приват 24. Якщо ж у вас немає програми, її можна завантажити в Google Play або App Store.
Далі потрібно вибрати карту і перейти в меню "Платіжні налаштування".
Потім виберіть картку за замовчуванням і натисніть "Включити перекази по телефону".
Для переказу коштів по телефону в мобільному банкінгу Приват24, треба перейти до сервісів, натиснути "Переказ на карту".
У віконці потрібно обрати одержувача з телефонної книги. Після цього гроші надійдуть одержувачу онлайн. Додамо, що одержувач отримає повідомлення, як про звичайний переказ.
У Приват24 з'явилася можливість переказувати гроші за номером телефону (фото: privatbank.ua)
Що потрібно знати про функцію переказу грошей по телефону
Якщо переказ вже відправлений, скасувати його не можна. Тому рекомендується уважно перевіряти номер телефону та ім'я одержувача під час підтвердження переказу.
Здійснити переказ можна тільки на фінансовий номер телефону клієнта Приватбанку за умови, що він вибрав картку для отримання переказів по телефону.
Якщо гроші вам прийшли помилково, рекомендується звернутися в службу підтримки ПриватБанку на номер "3700" для врегулювання повернення отриманого помилково переказу.
Приват24 запустив функцію грошових переказів за номером телефону (фото: privatbank.ua)