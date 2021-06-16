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У ПриватБанку з'явилося важливе нововведення: стосується всіх власників карт

Автор: Styler

У ПриватБанку з'явилася корисна функція, яка дозволяє здійснювати грошові перекази за номером телефону в мобільному додатку Приват24, для чого вже нема потреби знати номер банківської картки одержувача.

Як користуватися послугою, щоб мати можливість робити такі переклади, читайте нижче в нашому матеріалі.

Сервіс дозволяє переказувати кошти, не передаючи відправникам номер своєї картки, що підвищує безпеку.

Інструкція: як переказати гроші за номером телефону

  • Сервіс з'являється у клієнтів ПриватБанку автоматично після оновлення програми Приват 24. Якщо ж у вас немає програми, її можна завантажити в Google Play або App Store.
  • Далі потрібно вибрати карту і перейти в меню "Платіжні налаштування".
  • Потім виберіть картку за замовчуванням і натисніть "Включити перекази по телефону".
  • Для переказу коштів по телефону в мобільному банкінгу Приват24, треба перейти до сервісів, натиснути "Переказ на карту".
  • У віконці потрібно обрати одержувача з телефонної книги. Після цього гроші надійдуть одержувачу онлайн. Додамо, що одержувач отримає повідомлення, як про звичайний переказ.

У Приват24 з'явилася можливість переказувати гроші за номером телефону (фото: privatbank.ua)

Що потрібно знати про функцію переказу грошей по телефону

  • Якщо переказ вже відправлений, скасувати його не можна. Тому рекомендується уважно перевіряти номер телефону та ім'я одержувача під час підтвердження переказу.
  • Здійснити переказ можна тільки на фінансовий номер телефону клієнта Приватбанку за умови, що він вибрав картку для отримання переказів по телефону.
  • Якщо гроші вам прийшли помилково, рекомендується звернутися в службу підтримки ПриватБанку на номер "3700" для врегулювання повернення отриманого помилково переказу.

Приват24 запустив функцію грошових переказів за номером телефону (фото: privatbank.ua)

Нагадаємо, нещодавно Нацбанк України посилив вимоги до безпеки та кіберзахисту грошових переказів.

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