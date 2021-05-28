НБУ ужесточил требования к безопасности и киберзащите денежных переводов

Национальный банк Украины повысил уровень информационной безопасности и киберзащиты в сфере перевода средств. С целью повышения надежности и эффективности работы платежных систем регулятор устанавил четкие требования к участникам платежного рынка.

Как отмечается в сообщении, постановление предусматривает:

внедрение риск-ориентированного подхода к защите информации в зависимости от суммы возможных убытков (требования к ключевым участникам платежного рынка будут ужесточаться);

установление требований к использованию средств защиты информации;

определение политики управления доступом;

повышение уровня безопасности платежных услуг для пользователей.

"Это даст возможность минимизировать количество инцидентов информационной безопасности и киберинцидентов в сфере перевода средств, урегулировать вопросы использования средств защиты информации, а также ускорить процесс модернизации существующих платежных систем с учетом современных технологий защиты информации", - говорится в сообщении.

Постановление НБУ вступает в силу с 29 мая 2021 года.

В то же время участники платежного рынка будут иметь переходный период (следующие 12 месяцев), чтобы доработать свои внутренние процедуры и документы по информационной безопасности и киберзащите и привести свою деятельность в соответствие с требованиями этого постановления.