У ПриватБанка появилось важное новшество: касается всех владельцев карт
Фото: приложение "Приват24" на мобильном телефоне (Виталий Носач, РБК-Украина)
У ПриватБанка появилась полезная функция, которая позволяет осуществлять денежные переводы по номеру телефона в мобильном приложении Приват24, для чего уже нет необходимости знать номер банковской карточки получателя.
Как пользоваться услугой, чтобы иметь возможность делать такие переводы, читайте ниже в нашем материале.
Сервис позволяет переводить средства, не передавая отправителям номер своей карточки, что повышает безопасность.
Инструкция: как перевести деньги по номеру телефона
- Сервис появляется у клиентов ПриватБанка автоматически после обновления приложения Приват 24. Если же у вас нет программы, ее можно скачать в Google Play или App Store.
- Далее нужно выбрать карту и перейти в меню "Платежные настройки".
- Затем выберете карточку по умолчанию и нажмите "Включить переводы по телефону".
- Для перевода средств по телефону в мобильном банкинге Приват24, надо перейти к сервисам, нажать "Перевод на карту".
- В появившемся окошке нужно выбрать получателя из телефонной книги. После этого деньги поступят получателю онлайн. Добавим, что получатель получит сообщение, как об обычном переводе.
В Приват24 появилась возможность переводить деньги по номеру телефона (фото: privatbank.ua)
Что нужно знать о функции перевода денег по телефону
- Если перевод уже отправлен, отменить его нельзя. Поэтому рекомендуется внимательно проверять номер телефона и имя получателя во время подтверждения перевода.
- Осуществить перевод можно только на финансовый номер телефона клиента ПриватБанка при условии, что он выбрал карточку для получения переводов по телефону.
- Если деньги вам пришли ошибочно, рекомендуется обратиться в службу поддержки ПриватБанка на номер "3700" для урегулирования возврата полученного по ошибке перевода.
Приват24 запустил функцию денежных переводов по номеру телефона (фото: privatbank.ua)
Напомним, недавно Нацбанк Украины ужесточил требования к безопасности и киберзащите денежных переводов.