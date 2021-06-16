У ПриватБанку з'явилося важливе нововведення: стосується всіх власників карт
Фото: додаток "Приват24" на мобільному телефоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
У ПриватБанку з'явилася корисна функція, яка дозволяє здійснювати грошові перекази за номером телефону в мобільному додатку Приват24, для чого вже нема потреби знати номер банківської картки одержувача.
Як користуватися послугою, щоб мати можливість робити такі переклади, читайте нижче в нашому матеріалі.
Сервіс дозволяє переказувати кошти, не передаючи відправникам номер своєї картки, що підвищує безпеку.
Інструкція: як переказати гроші за номером телефону
- Сервіс з'являється у клієнтів ПриватБанку автоматично після оновлення програми Приват 24. Якщо ж у вас немає програми, її можна завантажити в Google Play або App Store.
- Далі потрібно вибрати карту і перейти в меню "Платіжні налаштування".
- Потім виберіть картку за замовчуванням і натисніть "Включити перекази по телефону".
- Для переказу коштів по телефону в мобільному банкінгу Приват24, треба перейти до сервісів, натиснути "Переказ на карту".
- У віконці потрібно обрати одержувача з телефонної книги. Після цього гроші надійдуть одержувачу онлайн. Додамо, що одержувач отримає повідомлення, як про звичайний переказ.
У Приват24 з'явилася можливість переказувати гроші за номером телефону (фото: privatbank.ua)
Що потрібно знати про функцію переказу грошей по телефону
- Якщо переказ вже відправлений, скасувати його не можна. Тому рекомендується уважно перевіряти номер телефону та ім'я одержувача під час підтвердження переказу.
- Здійснити переказ можна тільки на фінансовий номер телефону клієнта Приватбанку за умови, що він вибрав картку для отримання переказів по телефону.
- Якщо гроші вам прийшли помилково, рекомендується звернутися в службу підтримки ПриватБанку на номер "3700" для врегулювання повернення отриманого помилково переказу.
Приват24 запустив функцію грошових переказів за номером телефону (фото: privatbank.ua)
Нагадаємо, нещодавно Нацбанк України посилив вимоги до безпеки та кіберзахисту грошових переказів.