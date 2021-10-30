ПриватБанк відмовився повертати українцю гроші, які викрали шахраї

Українець постраждав від шахраїв, які зняли з його картки 8,1 тис. гривень, але подальші спроби вивести гроші були заблоковані. Кредитку клієнта заблокував ПриватБанк за підозрою у шахрайстві. Також на початку чоловікові пообіцяли повернути, однак потім відмовилися.

Як шахраї викрали гроші

Так, клієнт ПриватБанку Володимир відразу зателефонував оператору установи та повідомив про те, що сталося.

"Оператор відповів, що цю картку вже заблоковано за підозрою про шахрайство. Співробітник банку відповів, що мої кошти перебувають на рахунку ПриватБанку в резерві, а моє звернення передано до служби безпеки", – пише чоловік.

Також у банку його заспокоїли та запевнили, що гроші йому будуть повернуті. Важливо, що чоловік навіть склав звернення на повернення коштів, де розгляд має тривати 11 днів.

Окрім того, чоловік написав ще й заяву у поліцію та кіберполіцію з приводу шахрайства.

"Після написання заяви було повідомлено оператора ПриватБанку про моє звернення до поліції з проханням внести цю інформацію в моє звернення про повернення коштів і передати це службі безпеки. На що мені було відмовлено з посиланням на те, що це не допоможе, і якщо знадобиться, зі мною зв'яжуться додатково", – обурюється клієнт.

Клієнт ПриватБанку поскаржився на установу (minfin.com.ua)

Однак, вже через 16 днів чоловік знову зателефонував до ПриватБанку, де оператор йому повідомив, що йому відмовлено у поверненні грошей.

"Попередив відразу, коли виявив крадіжку, заяву в поліцію написав, невже це не є для ПриватБанку мотивацією не переказувати кошти свого клієнта у невідомому напрямку на рахунки шахраїв при тому, що вони містилися певний час на рахунках "Привату"? Кошти були викрадені в рахунок кредитних коштів, тому я ще мушу погашати кредит, який я не брав", – розповів чоловік.

Як в банку відреагували на скаргу

ПриватБанку написав, що в подібних випадках сума блокується на картці та чекає на запит на списання від торгової точки (сайту). Однак, якщо такий запит не надходить, то протягом 10 днів сума стає доступною на картці.

"Якщо ж сайт подає запит на списання коштів, банк не може в цьому відмовити, згідно з правилами міжнародних платіжних систем", – говорять у ПриватБанку.

Також додали, що у цьому випадку процес був автоматизований, тому вони не змогли зупинити рух коштів.