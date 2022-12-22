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ПриватБанк зробив важливу заяву перед Новим роком

ПриватБанк зробив важливу заяву для українців (фото: Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

ПриватБанк перед Новим роком зробив важливу заяву для українців, які є клієнтами цієї фінансової установи.

Що змінилося у послугах банку - читайте у нашому матеріалі нижче.

Що саме змінилося?

Клієнти ПриватБанку отримали повідомлення, що для приведення до відповідності законодавства України із законодавством Європейського Союзу було внесено зміни в умови та правила надання платіжних послуг.

Таким чином, відтепер в банках будуть застосовуватися дебетові та кредитові перекази.

Дебетові перекази - це оплата послуг банку (погашення кредиту, відсотків, комісія за обслуговування рахунку тощо).

Кредитові перекази - це автоматичні оплати за послугою "Регулярні платежі" (регулярні платежі за товари чи послуги, податки та внески, поповнення депозитів, оплата комуналки, послуги інтернет-провайдера, мобільного зв'язку тощо).

У ПриватБанку наголосили, що права та обов’язки фінустанови та усіх їхніх клієнтів збережено в тому самому обсязі.

Також зауважимо, що ці зміни не вимагають від українців-клієнтів ПриватБанку додаткових звернень до банку чи підписання документів.

Нещодавно ми повідомляли, що Приват24 може нестабільно працювати. Технічні роботи можуть тривати невизначений термін.

Також ми писали, що робити, якщо під час використання банкомату відключили світло. Ці поради допоможуть повернути ваші кошти.

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