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ПриватБанк сделал важное заявление перед Новым годом

ПриватБанк сделал важное заявление для украинцев (фото: Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

ПриватБанк перед Новым годом сделал важное заявление для украинцев, которые являются клиентами этого финансового учреждения.

Что изменилось в услугах банка - читайте в нашем материале ниже.

Что же изменилось?

Клиенты ПриватБанка получили уведомление, что для приведения в соответствие законодательства Украины с законодательством Европейского Союза были внесены изменения в условия и правила предоставления платежных услуг.

Таким образом, теперь в банках будут применяться дебетовые и кредитные переводы.

Дебетовые переводы - это оплата услуг банка (погашение кредита, процентов, комиссия за обслуживание счета и т.п.).

Кредитные переводы - это автоматические оплаты по услуге "Регулярные платежи" (регулярные платежи за товары или услуги, налоги и взносы, пополнение депозитов, оплата коммуналки, услуги интернет-провайдера, мобильной связи и т.п.).

В ПриватБанке отметили, что права и обязанности финучреждения и всех их клиентов сохранены в том же объеме.

Также заметим, что эти изменения не требуют от украинцев-клиентов ПриватБанка дополнительных обращений в банк или подписания документов.

Недавно мы сообщали, что Приват24 может нестабильно работать. Технические работы могут занять неопределенный срок.

Также мы писали, что делать, если при использовании банкомата отключили свет. Эти советы помогут вернуть ваши деньги.

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