Приват24 може нестабільно працювати: в чому причина
Фото: Приват24 може нестабільно працювати: в чому причина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Користувачі Приват24 можуть зіткнутися з проблемами під час користування сервісом. Інтернет-банкінг попередив про технічні роботи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Приват24.
Зазначається, що у деяких користувачів може спостерігатись нестабільна робота.
Як довго триватимуть технічні роботи - не уточнюється.
Фото: Приват24 може нестабільно працювати: в чому причина (скріншот)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно ПриватБанк пояснив, як він працюватиме у разі тривалого блекауту.
Також нещодавно банк збільшив ліміти на зняття готівки в банкоматах до 20 тисяч гривень.
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