Користувачі Приват24 можуть зіткнутися з проблемами під час користування сервісом. Інтернет-банкінг попередив про технічні роботи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Приват24 .

Фото: Приват24 може нестабільно працювати: в чому причина (скріншот)

Як довго триватимуть технічні роботи - не уточнюється.

Зазначається, що у деяких користувачів може спостерігатись нестабільна робота.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно ПриватБанк пояснив, як він працюватиме у разі тривалого блекауту.

Також нещодавно банк збільшив ліміти на зняття готівки в банкоматах до 20 тисяч гривень.

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