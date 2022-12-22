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Приват24 може нестабільно працювати: в чому причина

Новость на русском →
Четвер 22 грудня 2022 11:41
Приват24 може нестабільно працювати: в чому причина Фото: Приват24 може нестабільно працювати: в чому причина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Користувачі Приват24 можуть зіткнутися з проблемами під час користування сервісом. Інтернет-банкінг попередив про технічні роботи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Приват24.

Зазначається, що у деяких користувачів може спостерігатись нестабільна робота.

Як довго триватимуть технічні роботи - не уточнюється.

Приват24 може нестабільно працювати: в чому причина

Фото: Приват24 може нестабільно працювати: в чому причина (скріншот)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно ПриватБанк пояснив, як він працюватиме у разі тривалого блекауту.

Також нещодавно банк збільшив ліміти на зняття готівки в банкоматах до 20 тисяч гривень.

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