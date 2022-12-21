Що робити, якщо під час використання банкомату відключили світло: так ви повернете свої гроші

Екстрені відключення світла, а також за графіком в Україні продовжуються. А значить, опинитися в ситуації, коли ви вставили картку в банкомат чи термінал, а світло вимкнули – може кожен і будь-якої миті.

Як діяти у такій ситуації, щоб повернути свої гроші, розповіли у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у Telegram.

Ви прийшли до терміналу покласти гроші на рахунок, вставили картку і додали вже половину суми. Але операція перервалася, бо відключили світло.

Або ж ви вставили картку в банкомат, набрали необхідну суму і в той момент, коли банкомат почав рахувати купюри, світло вимкнули.

Що робити у такій ситуації?

Алгоритм у такій форс-мажорній ситуації є досить простим. Вам потрібно насамперед зателефонувати на гарячу лінію свого банку (у ПриватБанку – 3700).

Далі вам потрібно подати заявку на повернення коштів. Для цього вам знадобляться такі дані:

Номер термінала

Адреса термінала

Сума

Приблизний час проведення операції

Коли ваша заява буде оброблена і гроші в терміналі перерахують, суму вам повернуть на карту. Якщо ви переказували кошти – їх можуть зарахувати на картку отримувача.

Процес перевірки операції та повернення коштів може зайняти від кількох годин до кількох днів - тому наберіться терпіння.

Як ще можна зняти кошти з картки

Українці можуть отримати готівку зі своєї картки не лише у відділеннях банку чи банкоматах. Це можна зробити на касі в супермаркеті, в аптеках та на АЗС.

Для цього потрібно сплатити будь-яку покупку карткою та попередити касира, що ви хочете зняти готівку. Мінімальна сума – 500 гривень, максимальна – 6000 гривень.

Також зняти кошти з картки можна у відділеннях Укрпошти та Нової пошти.