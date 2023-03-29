ПриватБанк змінив умови переказу коштів: що треба знати

ПриватБанк заявив про тимчасове скасування комісії при переказах коштів із карток німецьких і польських банків через Приват24.
Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.
"ПриватБанк продовжує підтримку українців, які через війну опинилися за кордоном, та відправляють кошти рідним, друзям та волонтерам в Україні", - йдеться у повідомленні.
Від 25 березня українці за кордоном можуть робити перекази з карток німецьких і польських банків на українські без комісії через Приват24.
Акція триватиме до 25 червня. Зазвичай під час переказу з карток Mastercard стягують 1,5% комісії від суми, а з карток Visa - 3%.
Спеціальні умови стосуватимуться переказів як гривень, так і доларів та євро.
Переказ із закордонної картки на картку ПриватБанку можна здійснити у веб версії або мобільному застосунку Приват24: меню "Сервіси" - "Перекази" - "На картку".
Під час вибору картки відправника зазначте реквізити своєї закордонної картки, і такий переказ банк здійснить без комісій.
Ця відеоінструкція полегшить процес переказу коштів.
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