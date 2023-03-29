ПриватБанк изменил условия перевода средств: что нужно знать

ПриватБанк заявил о временной отмене комиссии при переводах средств с карточек немецких и польских банков через Приват24.
Об этом сообщает прессслужба ПриватБанка.
"ПриватБанк продолжает поддержку украинцев, которые в результате войны оказались за границей, и отправляют средства родным, друзьям и волонтерам в Украине", - говорится в сообщении.
С 25 марта украинцы за границей могут делать переводы с карточек немецких и польских банков на украинские без комиссии через Приват24.
Акция продлится до 25 июня. Обычно во время перевода с карт Mastercard взимают 1,5% комиссии от суммы, а с карт Visa - 3%.
Специальные условия будут касаться переводов как гривен, так и долларов и евро.
Перевод с заграничной карты на карту ПриватБанка можно осуществить в веб версии или мобильном приложении Приват24: меню "Сервисы" - "Переводы" - "На карту".
При выборе карты отправителя укажите реквизиты своей заграничной карты, и такой перевод банк осуществит без комиссий.
Эта видеоинструкция облегчит процесс перевода средств.
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