Ніколи не встановлюйте на банківські картки такі PIN-коди: названі комбінації цифр
Всім відомо, що банки вимагають чотиризначного PIN-коду для використання кредитної картки. Ця комбінація автоматично присвоюється вашій платіжній картці. Шахраї дуже часто дізнаються код, щоб скористатися вашою карткою.
У виданні Sante Plus розповіли, які PIN-коди ніколи не потрібно використовувати.
Які пін-коди для карт найнебезпечніші?
Існує близько 10 000 чисел, що складаються із чотирьох цифр. Тому ймовірність того, що злодій зможе вгадати ваш код дуже мала. Тільки теоретично. Тому що на практиці багато хто використовує надто прості коди, наприклад дати народження. Експерти зазначили, що 20% кодів, зламаних злодіями, починалися з 19.
Намагайтеся ніколи не використовувати такі коди:
- 1234
- 1111
- 0000
- 1212
- 7777
- 1004
- 2000
- 4444
- 2222
- 6969
- 2580 (середній рядок цифр на клавіатурі).
Як вибрати код кредитної картки для максимальної безпеки?
Хоча деякі PIN-коди кредитних карток не використовуються широко, вважається, що зловмисники вгадають їх з найменшою ймовірністю.
- 7063
- 6093
- 6827
- 7394
- 0859
- 8957
- 9480
- 6793
- 8398
- 0738
- 7637
- 6835
- 9629
- 8093
- 8068
Не забувайте, що ви ніколи не повинні записувати свій PIN-код у легкодоступному для злодіїв місці або повідомляти його будь-кому.
Як ми раніше повідомляли, на OLX виявили цинічних аферистів. Читайте – як працює їх схема.
Раніше ми писали про аферу з OLX-доставкою.