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ПриватБанк змінив умови переказу коштів: що треба знати

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Середа 29 березня 2023 14:18
ПриватБанк змінив умови переказу коштів: що треба знати Які зміни чекають клієнтів ПриватБанку (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

ПриватБанк заявив про тимчасове скасування комісії при переказах коштів із карток німецьких і польських банків через Приват24.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Що відомо про нові умови для клієнтів

"ПриватБанк продовжує підтримку українців, які через війну опинилися за кордоном, та відправляють кошти рідним, друзям та волонтерам в Україні", - йдеться у повідомленні.

Від 25 березня українці за кордоном можуть робити перекази з карток німецьких і польських банків на українські без комісії через Приват24.

Акція триватиме до 25 червня. Зазвичай під час переказу з карток Mastercard стягують 1,5% комісії від суми, а з карток Visa - 3%.

Спеціальні умови стосуватимуться переказів як гривень, так і доларів та євро.

Як здійснити миттєвий переказ

Переказ із закордонної картки на картку ПриватБанку можна здійснити у веб версії або мобільному застосунку Приват24: меню "Сервіси" - "Перекази" - "На картку".

Під час вибору картки відправника зазначте реквізити своєї закордонної картки, і такий переказ банк здійснить без комісій.

Ця відеоінструкція полегшить процес переказу коштів.

Раніше ми розповідали про те, як ветеранам подати заявку на отримання 16 тис. грн.

Читайте також про те, які PIN-коди не можна встановлювати банківські карти.

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