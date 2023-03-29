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ПриватБанк изменил условия перевода средств: что нужно знать

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Среда 29 марта 2023 14:18
ПриватБанк изменил условия перевода средств: что нужно знать Какие изменения ждут клиентов ПриватБанка (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

ПриватБанк заявил о временной отмене комиссии при переводах средств с карточек немецких и польских банков через Приват24.

Об этом сообщает прессслужба ПриватБанка.

Что известно о новых условиях для клиентов

"ПриватБанк продолжает поддержку украинцев, которые в результате войны оказались за границей, и отправляют средства родным, друзьям и волонтерам в Украине", - говорится в сообщении.

С 25 марта украинцы за границей могут делать переводы с карточек немецких и польских банков на украинские без комиссии через Приват24.

Акция продлится до 25 июня. Обычно во время перевода с карт Mastercard взимают 1,5% комиссии от суммы, а с карт Visa - 3%.

Специальные условия будут касаться переводов как гривен, так и долларов и евро.

Как осуществить мгновенный перевод

Перевод с заграничной карты на карту ПриватБанка можно осуществить в веб версии или мобильном приложении Приват24: меню "Сервисы" - "Переводы" - "На карту".

При выборе карты отправителя укажите реквизиты своей заграничной карты, и такой перевод банк осуществит без комиссий.

Эта видеоинструкция облегчит процесс перевода средств.

Ранее мы рассказывали о том, как ветеранам подать заявку на получение 16 тыс. грн.

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