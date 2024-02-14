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Банки України отримали рекордний прибуток: рейтинг за 2023 рік

Україна, Середа 14 лютого 2024 08:57
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Банки України отримали рекордний прибуток: рейтинг за 2023 рік Фото: рейтинг прибутковості банків очолив ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Платоспроможні банки України за 2023 рік отримали 86,545 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 37,765 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, на другому та третьому місцях державні Укрексімбанк (5,217 млрд гривень) та Сенс Банк (5,039 млрд гривень), на четвертому – банк іноземних банківських груп Райффайзен Банк – 4,781 млрд гривень, на п'ятому державний Ощадбанк 4,752 млрд гривень.

Банки України отримали рекордний прибуток: рейтинг за 2023 рік

За даними НБУ, 56 із 63 банків отримали прибуток на суму 86,790 млрд гривень, а сім банків показали збитки на 254 млн гривень. Найбільший збиток показав Правекс-Банк – 93 млн гривень.

Прибуток банків у 2023 році

Нагадаємо, в Україні було ухвалено закон про підвищення податку з банків з 18% до 50% вже у 2023 році. У наступні роки, починаючи з 2024 року, буде ставка 25%.

У грудні 2023 року банки донарахували річну суму податку на прибуток за результатами 2023 року загалом за підвищеною ставкою 50%.

Лише за грудень банки сплатили 47,3 млрд гривень податку, що суттєво знизило прибутковість банків за підсумками року.

Нагадаємо, платоспроможні банки України за 2022 рік отримали 24,9 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це в 3,1 раза менше, ніж рекордний прибуток 2021 року (77,4 млрд гривень).

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