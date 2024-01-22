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ПриватБанк продасть з аукціону 80 тисяч безнадійних кредитів українців

Україна, Понеділок 22 січня 2024 10:44
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ПриватБанк продасть з аукціону 80 тисяч безнадійних кредитів українців Фото: ПриватБанк продасть колекторам 80 тисяч кредитів українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державний ПриватБанк виставив на платформі системи електронних торгів Мін’юсту "СЕТАМ" права вимоги за портфелем карткових кредитів загальною заборгованістю на суму 501,4 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

За даними прес-служби, портфель включає понад 80 тисяч споживчих кредитів наданих фізичним особам без забезпечення, які були визнані безнадійними та списані за рахунок сформованих резервів. З портфелю для продажу виключені кредити, за якими боржниками є військовослужбовці, мобілізовані - за інформацією, яка наявна в ПриватБанку.

Продаж боргу буде здійснюється шляхом проведення електронних торгів. Мінімальна ціна продажу лоту складає 2,1% від початкової (стартової) ціни лоту.

До участі у торгах будуть допущені фінансові установи, які мають діючу ліцензію на надання коштів у позику та/або послуги з факторингу, повідомили в банку.

Продаж безнадійних кредитів

Нагадаємо, в грудні ПриватБанк повідомив про намір продати портфель сумою 500 млн гривень, який включатиме понад 60 тисяч споживчих кредитів наданих фізичним особам без забезпечення, які списані за рахунок сформованих резервів.

Як зазначили в прес-службі, мова йде виключно про кредити, класифіковані як "безнадійні". Тобто свого часу банк пропонував цим клієнтам програми реструктуризації, проводив роботу з погашення заборгованості, використовуючи всі інструменти, включаючи, примусове стягнення.

У 2020 році державний ПриватБанк списав із балансу 38 млрд гривень непрацюючих кредитів (NPL), під які було раніше сформовано 100% резервів.

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ПриватБанк
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