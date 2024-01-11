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ПриватБанк запустив функцію, яка полегшить життя багатьом людям

Четвер 11 січня 2024 16:21
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ПриватБанк запустив функцію, яка полегшить життя багатьом людям ПриватБанк запустив новую функцію для накопичення коштів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

ПриватБанк створив нову функцію, яка полегшить збір та накопичування грошей на різні потреби. Це функція "Конверт" і вона дуже схожа на "Банку" у Монобанк.

Що це за функція, як нею скористуватися, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на ПриватБанк.

Для того, щоб скористатися функцією "Конверт", потрібно оновити мобільний застосунок. У нижньому правому куті має з'явитися зелений конвертик з позначкою beta.

"Конверти" призначені для збору донатів, накопичення коштів на власні потреби, для керування власними витратами. А ще "конвертом" можна розраховуватися, як звичайною карткою, збирати на благодійність, залучаючи своїх друзів та знайомих. Посилання на "Конверт" можна поширити з телефонної книги чи додати посилання у соцмережах.

Крім того, "конверт" можна "заклеїти" до певного строку або суми. Якщо використовувати "конверт" для збору коштів, можна подивитися відкриту статистику - скільки вже вдалося зібрати.

ПриватБанк запустив функцію, яка полегшить життя багатьом людямПриватБанк запустив функцію, яка полегшить життя багатьом людямПриватБанк запустив функцію, яка полегшить життя багатьом людям

Скриншоти

Для заощадження грошей можна розподілити свою зарплату, наприклад, на п'ять конвертів за статтями витрат. Максимальна кількість "конвертів" - 15.

Накопичувати гроші на "конверт" можна разом з друзями чи родиною. Для цього потрібно обрати "запросити друга" та надіслати лінк тому, з ким ви будете разом збирати гроші. Друзі мають прийняти запрошення, а в процесі накопичення усі учасники будуть бачити суму вкладу кожного учасника.

Накопичення у "конверті" може бути в гривнях або в валюті. Плати за обслуговування немає.

Більш детальну інформацію про тарифікацію послуги можна подивитися ось тут.

Раніше ми писали про те, за які перекази банки блокують картки без попередження.

А ще розповідали про те, що ПриватБанк запустив нову функцію.

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