ПриватБанк запустив функцію, яка полегшить життя багатьом людям

ПриватБанк створив нову функцію, яка полегшить збір та накопичування грошей на різні потреби. Це функція "Конверт" і вона дуже схожа на "Банку" у Монобанк.

Що це за функція, як нею скористуватися, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на ПриватБанк.

Для того, щоб скористатися функцією "Конверт", потрібно оновити мобільний застосунок. У нижньому правому куті має з'явитися зелений конвертик з позначкою beta.

"Конверти" призначені для збору донатів, накопичення коштів на власні потреби, для керування власними витратами. А ще "конвертом" можна розраховуватися, як звичайною карткою, збирати на благодійність, залучаючи своїх друзів та знайомих. Посилання на "Конверт" можна поширити з телефонної книги чи додати посилання у соцмережах.

Крім того, "конверт" можна "заклеїти" до певного строку або суми. Якщо використовувати "конверт" для збору коштів, можна подивитися відкриту статистику - скільки вже вдалося зібрати.

Скриншоти

Для заощадження грошей можна розподілити свою зарплату, наприклад, на п'ять конвертів за статтями витрат. Максимальна кількість "конвертів" - 15.

Накопичувати гроші на "конверт" можна разом з друзями чи родиною. Для цього потрібно обрати "запросити друга" та надіслати лінк тому, з ким ви будете разом збирати гроші. Друзі мають прийняти запрошення, а в процесі накопичення усі учасники будуть бачити суму вкладу кожного учасника.

Накопичення у "конверті" може бути в гривнях або в валюті. Плати за обслуговування немає.

Більш детальну інформацію про тарифікацію послуги можна подивитися ось тут.